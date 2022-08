Neve Campbell jouera le rôle d’un détective dans la série dramatique d’ABC Avalon

Elle pourrait en avoir fini avec le Pousser un cri franchise (pour l’instant, du moins), mais ce n’est pas un problème pour Neve Campbell, qui continue de décrocher des rôles d’acteur majeurs. Par date limite, Campbell a été choisi pour le rôle principal d’une nouvelle série dramatique en préparation chez ABC. Appelé Avalonle spectacle est basé sur une nouvelle de Michael Connelly et vient de David E. Kelley (Grand ciel), A+E Studios et 20th Television.

Cette annonce marque une réunion pour Campbell, Kelley et Connelly. Elle est récemment apparue dans l’adaptation Netflix de L’avocat de Lincoln, qui a également été adapté par Kelley et basé sur le travail de Connelly. Kelley et Connelly sont producteurs exécutifs Avalon pour A+E Studios aux côtés de Ross Fineman et Dana Calvo de Fineman Entertainment ainsi que Barry Jossen et Tana Jamieson pour A+E Studios. A+E Studios et 20th Television produisent.

Dans Avalon, Campbell joue le détective du département du shérif de Los Angeles Nicole « Nic » Searcy avec son bureau situé dans la ville d’Avalon sur l’île de Catalina. Une description de la série et du rôle de Campbell a également été révélée, et vous pouvez lire ces informations ci-dessous.

Catalina a une population locale qui dessert plus d'un million de touristes par an, et chaque jour, lorsque les ferries arrivent, des centaines de nouvelles histoires potentielles entrent sur l'île. La détective Searcy est entraînée dans un mystère déterminant pour sa carrière qui remettra en question tout ce qu'elle sait sur elle-même et sur l'île.

Neve Campbell ne reviendra pas pour Scream 6

Cette nouvelle du casting arrive peu de temps après que Neve Campbell a annoncé qu’elle n’apparaîtrait pas dans Cri 6. Selon Campbell, c’est parce que le salaire qui lui a été offert ne correspondait pas à la valeur qu’elle a apportée à la franchise. Cela ne signifie pas qu’elle ne reviendra jamais dans la franchise, peut-être si une meilleure offre est faite pour Cri 7mais Campbell n’ayant aucun problème à trouver du travail ailleurs, elle n’a eu aucun problème à s’éloigner de Pousser un cri.

« Je n’avais pas l’impression que ce qu’on m’offrait correspondait à la valeur que j’apporte à cette franchise, et que j’apporte à cette franchise, depuis 25 ans, et en tant que femme dans ce métier, je pense qu’il est vraiment important pour nous d’être valorisés et de se battre pour être valorisés », a déclaré Campbell à People. « Honnêtement, je ne crois pas que si j’étais un homme et que j’avais fait cinq versements d’une énorme franchise à succès sur 25 ans, que le nombre qu’on m’a offert serait le nombre qui serait offert à un homme. Et dans mon âme , je ne pouvais tout simplement pas faire ça. Je ne pouvais pas marcher sur le plateau en ressentant cela – me sentir sous-évalué et ressentir l’injustice, ou le manque d’équité, autour de cela.

Campbell a également récemment impressionné par son rôle dans L’avocat de Lincoln, et elle devrait apparaître dans la deuxième saison à venir de cette émission en tant que star récurrente. Pendant ce temps, elle a également été castée dans un rôle majeur dans Metal torduune adaptation en direct du jeu vidéo populaire en préparation chez Peacock.