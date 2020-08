Neuvième génération de la Volkswagen Passat prévue pour 2023

Volkswagen a décidé d’aller de l’avant avec la neuvième génération du modèle Passat, qui devrait démarrer la production en 2023, dans la même usine où la Skoda Superb est construite.

La direction de Volkswagen a donné le feu vert pour le développement définitif de la neuvième génération de la Passat. Ceci après plus d’un an de débat interne sur l’avenir du modèle du segment D de la marque allemande.

La décision est intervenue à la suite des déclarations du président du groupe Volkswagen, Herbert Diess, qui a exprimé des doutes sur le remplacement de la Passat.

Il a cité la popularité croissante du modèle Arteon, qui a des dimensions similaires, ainsi que les projets de production de l’ID électrique Vizzion, à partir de 2023.

Le prototype de ce modèle a reçu d’excellentes critiques, tant dans la carrosserie que dans la fourgonnette. Selon Herbert Diess, ce serait là quelques raisons pour arrêter un modèle, qui a vu la nouvelle génération émerger en 2015.

Plateforme partagée avec Skoda Superb, mais pas seulement…

La nouvelle génération de Passat devrait être lancée en 2023 et partagera la plate-forme, les moteurs et l’architecture électrique avec la Skoda Superb, avec une production prévue dans l’usine de la marque tchèque.

Cela signifiera la fin de la production de Passat à l’usine Volkswagen d’Emden après plus de 36 ans. Cette unité doit être convertie en production du SUV électrique ID.4 à partir de 2022.

La décision de passer avec la Passat suspendra également la stratégie de Volkswagen de rendre deux versions différentes du modèle intermédiaire disponibles.

Actuellement, les variantes européennes utilisent la plate-forme MQB, tandis que Passat commercialisé aux États-Unis et via un canal de vente en Chine continue d’être basé sur l’ancienne plate-forme PQ46, qui remonte à la sixième génération du modèle introduit en 2005.

À partir de 2023, toutes les Passat utiliseront une version mise à jour de la plate-forme MQB, disponible dans le modèle actuel, ce qui lui permet de recevoir des variantes à traction avant ou intégrale.

Cette plate-forme devrait également pouvoir accueillir un nombre élevé d’hybrides légers et rechargeables avec des hybrides essence et diesel, mais aussi avec une chaîne de traction électrique.

Berline et van

Le style du nouveau modèle, avec le nom de code interne B9, sera terminé et devrait avoir un caractère plus polyvalent, avec de l’espace pour accueillir les bagages.

On ne sait pas encore que Volkswagen continuera à maintenir les lignes d’une berline à quatre portes ou à adopter le design relevable à cinq portes de la Superb.

Cependant, il est garanti que la version fourgon continuera à être disponible et bénéficiera d’un empattement et d’une voie accrus pour offrir encore plus d’espace que le modèle actuel.

La gamme devrait également inclure une variante Passat Alltrack, avec une garde au sol plus élevée et des éléments de style spécifiques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂