Neuralink: Quoi de neuf, dans quelle mesure et combien de fumée dans le pari d’Elon Musk sur les implants cérébraux (Clear X # 106)

Elon Musk n’est pas un gars discret. Nous sommes habitués aux présentations dramatiques et dramatiques; à des projets toujours à la limite de la science-fiction; et le sentiment permanent de ne pas pouvoir distinguer la fin de la fumée et le début de la réalité. C’est exactement cela qui se produit également avec Neuralink.

Quand on a appris que l’ambitieux projet de Musk qui cherche à connecter le cerveau humain à un ordinateur allait se présenter le “premier appareil opérationnel” l’agitation qui a été générée était plus que remarquable. Et, pour cette raison même, Despeja la X ne pouvait pas manquer le rendez-vous avec le projet qui nous promet depuis des années le futur le plus cyborg que nous puissions imaginer.

Surtout cela; sur ce qui est nouveau, ce qui est vieux et ce qui est (encore) de la fumée pure nous avons parlé dans le dernier épisode de Despeja la X. Javier Jiménez, responsable de la science, de la santé et de l’environnement à Engadget (@dronte) et Santi Araújo (@santiaraujo), producteur de ce podcasts Webedia et d’autres, rejoignez-nous pour un voyage sui generis par le plan d’itinéraire d’Elon Musk et de son Neuralink.

Écoutez et abonnez-vous à «Clear the X»

Nous vous laissons le joueur ici depuis l’écoute de l’épisode de cette semaine. Si vous préférez, vous pouvez vous abonner sur l’une des plateformes sur lesquelles nous sommes. De cette manière, vous pourrez recevoir des notifications et télécharger chaque diffusion une fois qu’elles seront publiées.

“Un ajustement pour le cerveau”

“Un portable pour le cerveau“Avec ces mots, Elon Musk a présenté le premier dispositif opératoire Neuralink. Chez les porcs, oui. Rappelons-nous que le projet qui veut connecter le cerveau à un ordinateur via un implant, des dizaines de micro-fils chargés d’électrodes flexibles et un système qui traite et extraire les informations.

Pour l’instant, Neuralink avoir testé l’appareil sur des animaux et avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour commencer les tests chez l’homme. Son objectif le plus proche est de travailler avec des personnes qui ont subi des traumatismes et des lésions de la colonne vertébrale pour les aider à se rétablir (et à utiliser des prothèses de pointe).

Mais Neuralink veut aller beaucoup plus loin. Musk a parlé du traitement de la dépression, de l’insomnie et d’une douzaine d’autres maladies neuropsychologiques; Il a parlé de guérir la cécité, la paralysie ou la surdité. Et surtout, il a parlé de choses comme éliminer la peur des gens ou découvrir la nature de la conscience. Au fond, l’équipe de Neuralink essaie depuis des années de nous vendre une version sympathique et attrayante de l’idée cyborg.

Le problème est qu’il a de nombreux dérivés qui commencent à peine à prendre forme. Dans le chapitre d’aujourd’hui, non seulement nous passons en revue l’évolution, la technologie et la conception des dispositifs Neuralink, mais nous nous demandons également ce que nous pouvons attendre d’un domaine, celui de la “neuroingénierie grand public”, qui semble encore futur. , mais c’est plus proche qu’il n’y paraît.

Chaque semaine un nouveau chapitre

Et rappelez-vous: chaque jeudi, vous avez un nouveau chapitre de notre podcast Clear the X, dans lequel nous analysons en profondeur le grand sujet technologique de chaque semaine.

Merci de nous accompagner!