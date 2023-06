Neuf programmeurs sur dix utilisent l’IA : une enquête GitHub montre à quel point il est bizarre de ne pas l’utiliser

GitHub Copilot est sorti le 29 juin 2021. L’outil était théoriquement destiné à faire des suggestions de programmation, mais il est vite devenu évident qu’il faisait bien plus que cela : il était capable de programmer tout seul et d’épargner beaucoup de travail aux développeurs. Son succès a été exceptionnel, et il fait en fait partie d’une réalité incontournable : pratiquement tous les programmeurs utilisent cet outil et d’autres outils d’IA pour leur travail.

92% des programmeurs utilisent l’IA. Une enquête GitHub auprès de 500 développeurs professionnels aux États-Unis est parvenue à une conclusion frappante : 92 % d’entre eux utilisent des outils de programmation basés sur l’IA, à la fois au travail et en dehors.

La vie du programmeur est meilleure avec l’IA. Cette popularité n’est pas surprenante : dans la même enquête, 70 % des développeurs ont indiqué que l’IA apportait des avantages significatifs à leur code. Entre autres, parce qu’ils leur permettent d’obtenir du code de meilleure qualité, de produire plus rapidement et d’avoir du code avec moins de problèmes une fois les développements mis en production.

Indispensable pour travailler. Seuls 6 % des répondants évitent d’utiliser les outils d’IA au travail et ne les utilisent que sur des projets en dehors de leur entreprise. Cela montre clairement que des outils comme Copilot sont devenus une constante parmi les développeurs professionnels, qui, entre autres, peuvent produire plus et mieux qu’auparavant.

La qualité, pas (seulement) la quantité. Inbal Shani, l’un des mainteneurs de GitHub, a expliqué que la métrique « volume de code » n’est pas importante. Les développeurs eux-mêmes ont également reflété cet aspect dans le studio : leur travail ne doit pas être jugé tant en produisant plus de lignes, mais en fonction de la manière dont ils gèrent les erreurs et les problèmes dans le processus pour obtenir plus de qualité et pas seulement plus de quantité.

Attention au code IA. Il y a aussi des problèmes de qualité du code généré par ces outils, qui peut être correct mais aussi très médiocre. Mar Collier de la Fondation OpenInfra a noté sur ZDNet comment « la communauté Python traite des critiques de code généré par l’IA, souvent parce que c’est de la merde, et la personne qui « contribue » ne peut pas l’expliquer parce qu’elle ne l’a pas écrit ».

L’IA ne fera pas de vous un programmeur. Si vous n’avez aucune connaissance en programmation, ces assistants ne pourront pas résoudre l’ensemble de votre problème, même s’ils peuvent vous aider à en résoudre certaines parties. Comme l’a dit Collier, « Ne pensez pas une minute que simplement parce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour programmer une routine de tri à bulles pour vous, cela signifie que vous êtes déjà un programmeur. Vous ne l’êtes pas. »

Ils sont avant tout une aide puissante. Ces assistants sont un moyen pour les programmeurs de leur donner plus de temps pour concevoir des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Ainsi, ils espèrent pouvoir passer plus de temps à concevoir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits au lieu de couper du code pour les implémenter.

L’IA ne remplace pas le programmeur : elle le rend plus heureux. L’enquête montre comment les programmeurs utilisent déjà des outils d’IA générative pour automatiser une partie de leurs flux de travail. Le succès de ces solutions, oui, ne supprime pas les emplois des développeurs. Ce que vous faites, c’est les rendre plus heureux de faire leur travail.

