Neuf jeux PS4 gratuits sont disponibles au téléchargement maintenant

Sony Jouez à la maison l’initiative est de retour et c’est vraiment mieux que jamais. Après avoir offert Ratchet & Clank complètement gratuitement le mois dernier (vous avez encore six jours pour le réclamer), le fabricant de matériel a neuf autres jeux PlayStation 4 à télécharger et à conserver pour toujours. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement PS Plus – ces titres peuvent être utilisés et joués quand vous le souhaitez. Tous peuvent être revendiqués sur le PS Store dès maintenant, alors n’hésitez plus et téléchargez-les. Même si vous n’êtes pas intéressé à en jouer un ou deux, vous pouvez aussi bien saisir toute la sélection. Il faut vraiment le répéter: tous ces jeux PS4 sont entièrement gratuits et disponibles à la réclamation jusqu’au 22 avril 2021.

Les jeux PS4 gratuits en question sont les suivants:

Lorsque nous avons interrogé les utilisateurs de Push Square et leur avons demandé à quel jeu PS4 gratuit ils étaient le plus excités de jouer, c’est Horizon Zero Dawn Complete Edition qui a pris la première place. C’est un autre titre PS4 gratuit de l’initiative Play At Home, mais il ne sera disponible que le 19 avril 2021. Un peu d’attente pour celui-là alors, mais Subnautica semble aussi chatouiller votre fantaisie. Astro Bot Rescue Mission, Rez Infinite et ABZÛ étaient d’autres choix populaires.

