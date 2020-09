Neuf hommes risquent 15 ans de prison après une descente de police dans une “ soirée gay ”

Des hommes arrêtés lors d’un précédent raid d’un parti gay font la queue dans un poste de police de Jakarta, en Indonésie, le 22 mai 2017 (FERNANDO / AFP / Getty)

Neuf hommes en Indonésie risquent des amendes et jusqu’à 15 ans de prison après que la police a fait une descente dans une «soirée gay» dans un hôtel de Jakarta.

Le porte-parole de la police de Jakarta, Yusri Yunus, a déclaré que neuf personnes soupçonnées d’avoir organisé la fête samedi 29 août avaient été arrêtées et 47 autres qui y avaient participé avaient été libérées.

L’homosexualité n’est techniquement pas illégale en Indonésie, sauf dans la province conservatrice d’Aceh, de sorte que les organisateurs du parti sont plutôt inculpés en vertu d’une loi sur la pornographie qui entraîne une lourde peine de prison.

«Il n’y a aucune justification légale pour criminaliser le comportement dont ces hommes sont accusés. Un tel rassemblement ne constituerait une menace pour personne », a déclaré le directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie, Usman Hamid.

«Les autorités sont discriminatoires et violent les droits humains à la vie privée et familiale, la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association.»

La discrimination à l’égard des personnes LGBT + est répandue en Indonésie alors que le pays à majorité musulmane devient de plus en plus intolérant envers les droits des homosexuels.

En février, des membres de la Chambre des représentants ont proposé une «loi sur la résilience familiale» qui définirait l’homosexualité comme déviante et obligerait les personnes LGBT + à se présenter aux autorités pour leur réadaptation. Les soi-disant «délinquants» seraient menacés de perdre la garde de leurs enfants.

La police a maintenant mis en place un groupe de travail spécial pour enquêter sur les activités homosexuelles présumées, et un maire indonésien a ouvertement appelé à des «raids LGBT» sur les maisons louées, les appartements et les dortoirs pour mettre fin à ce qu’il a qualifié d’actes «immoraux».

«Des raids comme ceux-ci envoient un message terrifiant aux personnes LGBTI», a déclaré Amnesty International.

«Nous appelons les autorités à libérer toutes les personnes arrêtées dans le parti et à abandonner toutes les charges retenues contre elles. Ils doivent également mettre un terme à ces descentes arbitraires et humiliantes et cesser d’abuser des lois contre le flânerie ou les nuisances publiques pour harceler et arrêter les personnes accusées d’activités homosexuelles.

«Personne ne devrait être ciblé et arrêté en raison de son orientation sexuelle et de son identité de genre réelles ou perçues. La police devrait assurer la sécurité de tout le monde, ne pas attiser davantage de discrimination. »