Neuf films et séries à découvrir avant la première de «  Zack Snyder’s Justice League  »

Le montage très attendu de la « Justice League » de Zack Snyder approche à grands pas: des mois d’attente et une campagne de fans en ligne sans précédent ont réussi à convaincre Warner de permettre au réalisateur de « Man of Steel » de présenter sa vision du film de quatre heures. Pour faciliter l’attente ces jours-ci jusqu’à sa première le 18 mars sur HBO, nous proposons quelques films et séries, liés frontalement ou latéralement à Snyder’s, et qui vous aideront à avoir une vision plus globale des héros les plus notoires de DC.

Homme d’acier

Le premier film de personnage classique de Zack Snyder est sans doute le pire de tous, mais il s’avère que jeIndispensable pour avoir une vue complète de ce que vous comptez faire avec le panthéon des héros DC. El origen de Superman recibe aquí una inyección de épica y dramatismo que deja bien claro que este Superman no es el héroe bondadoso y enamorado de la raza humana que creíamos conocer, sino un alienígena irascible y dispuesto a todo con tal de que prevalezca su idea de la justice. Sans doute, mais indispensable pour comprendre le manteau des ténèbres qui est désormais projeté sur les super-héros de la maison.

Batman V Superman – L’aube de la justice

Un film qui aurait pu être infiniment supérieur s’il avait respecté la rumeur selon laquelle les premières ébauches de scénario incluraient Brainiac comme un ennemi commun. Comme c’était, la confrontation entre Batman et Superman encouragée par les caprices d’un mégalomane boiteux quelque chose dans l’intrigue; Pourtant, nous avons des séquences d’action supérieures à «The Man of Steel» et quelques bonnes idées (dérobées aux réflexions classiques d’Umberto Eco sur Superman) sur la dangerosité de la quasi-divinité du Kryptonien.

Gardiens

Après avoir regardé les deux films chronologiquement avant ‘Justice League’, vous voudrez peut-être revoir l’autre film de super-héros de Zack Snyder, ‘Watchmen’. Thématiquement cela n’a rien à voir avec sa dernière production, mais est un exemple parfait de la façon dont le réalisateur comprend les univers super-héroïques: littéralement, sans humour ni légèreté et sans place pour la subtilité. Dans ‘Watchmen’, en fait, il interprète la bande dessinée originale à l’envers du message lancé par Alan Moore, ce qui est certainement intéressant … et aide à comprendre sa vision de Superman.

Wonder Woman

Laissons Snyder de côté et concentrons-nous sur le reste des héros DC de la Justice League. Jusqu’à présent, seuls Superman et Wonder Woman ont eu leurs propres films. Celui de l’amazone joué par Gal Gadot n’atteint pas tout à fait la cible avec le ton, et son apogée est quelque peu délabré et déroutant, mais jusque-là c’est un joli film d’aventure avec un air délicieux vintage. Très bonnes séquences d’action, Gadot déborde de charisme et reste au-dessus de sa suite bien intentionnée mais ratée.

Suicide Squad

Deux choses plus ou moins assumées par tous: «Suicide Squad», la version 2016, est le film le plus lâche du récent univers DC; Zack Snyder aime ça. C’est pourquoi il a ramené le Joker de Jared Leto pour un camée cauchemardesque dans la seule scène de son « Director’s Cut » qui ne provenait pas d’un écart. Et il est clair que David Ayer aime les visions de super-héros de Snyder. Si cette histoire de méchants transformée en anti-héros avait été un succès critique et public, il est possible que l’univers DC se soit construit différemment, sans les fuites vers la lumière de ‘Shazam! et ‘Aquaman’, mais …

Superman et Lois

Étant plus récente que les films Superman de Christopher Reeves, cette série de The CW représente peut-être une vision du héros par excellence de DC qui complète le mieux la vision de Snyder. Bien sûr, ce sont deux Superman différents (comme Reeves était différent), et divergents à bien des égards, mais c’est une bonne preuve que le personnage est une toile vierge qui, selon les intérêts du modèle, peut aller dans un sens ou dans l’autre. Revisiter ses différents bords à la recherche d’une vision plus complète de Superman (en l’occurrence un Clark Kent pour qui la première chose est sa famille terrestre) est un exercice qui permet d’échapper à l’intégrité.

Le Chevalier Noir

La trilogie du film Batman de Christopher Nolan est composée de ce qui est, peut-être, les films de super-héros les plus influents du cinéma moderne, pour le meilleur et pour le pire (parce que tout le résidu qu’ils ont laissé n’a pas été positif, depuis « Suicide Squad » je parle). Même dans les nombreux films Marvel plus colorés et légers, l’empreinte des films de Batman peut être détectée: la vision du héros, la façon dont l’action est tournée, le portrait de son ennemi juré … et l’un des étudiants les plus doués de Nolan. est Zack Snyder (à part Nolan produisant les films DC pour lui). Sans le manteau de Dark Knight de Nolan, la dernière «Justice League» ne serait pas comprise.

Justice League: Le paradoxe du temps

Flashpoint, qui sera le cœur de l’intrigue du futur film Flash, est également le centre de ce long métrage d’animation parmi les nombreux qui ont été réalisés de la Ligue de la justice. Aucune des versions de ces films n’est identique au film Warner (entre autres, parce que Cyborg est l’un des Titans d’une vie), mais cela vaut la peine de plonger dans la série d’animation du début des années 2000 elle-même. Dans l’un des longs métrages d’animation de la Ligue. pour accumuler les quatre heures promises par la vision de Snyder.

Justice League

Ce n’est peut-être pas un film de super-héros DC rond, mais c’est certainement un bien meilleur que ce qui a été dit. Entouré par la renommée d’un projet raté pratiquement depuis que Snyder a quitté la production, la vérité est que revu aujourd’hui, il est facile de voir qu’il a de sérieux problèmes dans son développement (une demi-heure de plus de séquences aurait été utile pour modéliser des personnalités absurdes comme Superman), mais cela indique des changements dans DC qui, finalement, ont porté avec plus de succès « Shazam! » et «Aquaman». Cependant, il a ses succès incontestables.