Neuf actions et astuces pour tirer parti du potentiel du Chromecast avec Google TV

Google TV et tout ce qui l’entoure génère de grandes attentes. Et ce n’est pas en vain, nous sommes confrontés au système héritier d’Android TV, celui qui occupe le cœur du nouveau Chromecast. Et pour que vous ne cachiez pas de secrets, nous allons passer en revue certains des fonctions et astuces que nous pouvons utiliser pour en profiter.

En attendant la mise à jour la plus récente, même les modèles équipés d’Android TV commencent à recevoir de petites pilules sous forme de mises à jour qui rapprochent un peu plus leur écran de ce à quoi ressemble Google TV. Une nouvelle interface pour se déplacer et dans laquelle nous pourrons effectuer toutes ces actions.





Utilisez la télécommande pour contrôler le téléviseur

L’une des options que nous pouvons exécuter avec le nouveau Chromecast est basée sur l’utilisation de la télécommande qu’il intègre. Nous pouvons même utiliser la télécommande pour allumer et éteindre notre téléviseur. La clé est dans la fonction HDMI-CEC et ainsi vous pouvez l’activer.

Nous allons à « Paramètres » dans la zone supérieure droite de l’écran.

dans la zone supérieure droite de l’écran. Nous entrons dans la section « Écran et son » .

. Nous permettons «HDMI-CEC».

Trier les applications





Lors de l’installation des applications, elles apparaissent placées dans un ordre prédéfini, mais c’est nous qui avons le contrôle pour les placer où nous voulons. Nous devons juste appuyez sur le bouton de commande central et maintenez-le enfoncé de la télécommande Chromecast et nous verrons comment une fenêtre apparaît avec les options « Bouge toi », « Ouvrir » Oui « Des détails ». Nous choisissons le premier et avec les flèches de contrôle, nous le déplaçons d’un côté ou de l’autre.

Configurez un économiseur d’écran à votre goût





Le Chromecast, tout comme les téléviseurs modernes a un mode ambiant cela nous permet de générer des images lorsque nous n’utilisons pas le téléviseur pendant des périodes de temps. Dans ces cas de voyages à la cuisine, il est particulièrement utile qu’une image figée reste fixe sur l’écran.

Ce type d’économiseur d’écran peut être configuré en « Paramètres » et entrer dans la section « Système », où nous devrons choisir le « Mode ambiant ». À ce stade, nous pouvons choisir entre trois options prédéfinies:

Google Photos : examinez les photos que nous avons associées à notre compte Google dans Google Photos.

: examinez les photos que nous avons associées à notre compte Google dans Google Photos. Galerie d’art : utilisez des images de Getty Images, Google Arts & Culture, Nasa, Google Earth …

: utilisez des images de Getty Images, Google Arts & Culture, Nasa, Google Earth … Expérimental: Avec un mode basse consommation, il propose des images alternatives.

Tous ces modes sont également compatibles avec les applications tierces que nous avons installées et donc, dans mon cas, je préfère utiliser l’application Aerial comme nous l’expliquions en son temps, accéder aux fonds d’écran de l’Apple TV.

Le Chromecast toujours allumé





Nous pouvons configurer le Chromecast pour qu’à tout moment nous puissions envoyer du contenu depuis un mobile connecté au même réseau Wi-Fi que le Chromecast en suivant ces étapes.

Nous entrons dans le « Paramètres » .

. Cliquer sur « Système » .

. Nous entrons dans la section « Envoyer » et nous sélectionnons l’option « Toujours ».

De cette façon, dans le mobile qui est connecté au même Wi-Fi, nous verrons une icône qui avertit qu’il peut contrôler et envoyer du contenu au Chromecast.

Rechercher avec les commandes vocales





La télécommande comprend un microphone et grâce à Google Assistant, nous pouvons effectuer des recherches vocales. Appuyez et maintenez simplement le bouton de l’assistant sur le pavé de commande et faites n’importe quelle demande. En ce sens, nous pouvons rechercher des applications aux films, ainsi qu’interagir avec l’Assistant pour toute autre requête comme s’il s’agissait du téléphone.

Associer une manette de contrôle pour les jeux





Je dois avouer que c’est l’option qui m’intéresse le moins, mais c’est une excellente alternative pour les amateurs de jeux vidéo. Et c’est qu’avec le Chromecast, nous pouvons jouer sur Android TV ou Google TV avec seulement connecter un contrôleur via Bluetooth. Le processus est assez simple.

Entrer le « Paramètres » du Chromecast.

du Chromecast. Entrez dans la section « Commandes et accessoires » .

. Cliquer sur « Contrôleur de lien ou accessoire » .

. Associez le contrôleur.

Et dans la zone supérieure, nous trouvons une petite section qui indique le niveau de charge de la batterie de la télécommande Chromecast. Nous pouvons vérifier l’état du chargement, changer le nom, vérifier s’il y a une mise à jour ou la supprimer.

Créer une liste de surveillance





Avec le grand nombre de plateformes de streaming auxquelles nous avons accès, il est particulièrement utile que nous puissions créer une liste de surveillance. Nous pouvons choisir des films, séries, documentaires pour ajoutez-les à une liste de surveillance en appuyant simplement sur le bouton du milieu et en le maintenant enfoncé du champ et en cochant l’option « Ajouter à la liste ».

Prenez des captures d’écran





Prenez des captures d’écran sur Google TV c’est exactement la même chose que sur Android TV. Un processus très simple si nous avons l’application Button Mapper. Ici, vous l’avez expliqué en détail et maintenant je le résume:

Avec l’application téléchargée depuis le Google Play Store, nous l’ouvrons.

Nous ajoutons le bouton que nous voulons utiliser.

Nous donnons la fonction que nous voulons activer à partir de la liste qu’elle nous propose et nous choisissons l’impulsion.

Nous allons dans les « Paramètres » de Google TV dans la section « Système ».

Nous entrons « Accessibilité » et dans la section « Services » nous activons « Button Mapper ».







Mappeur de boutons Développeur: flar2

Téléchargez-le sur: Jeu de Google

Prix: Libérer

Catégorie: Personnalisation

Envoyer et recevoir du contenu depuis un mobile





Imaginez que vous souhaitiez déplacer un APK du mobile vers la télévision, mais aussi envoyer des photos, des fichiers multimédias … C’est quelque chose que vous pouvez faire avec l’application EasyJoin Go TV si vous l’installez sur le Chromecast et sur le mobile. Les deux fonctionnant sous le même réseau Wi-Fi, vous pouvez envoyer n’importe quel fichier du Chromecast vers le mobile et vice versa. Plus simple impossible.