Network : qui est le réalisateur du nouveau film Disney+

in

Disney+

Le film à succès est en charge de Domee Shi. De Spoiler, nous vous racontons comment était sa carrière professionnelle jusqu’à présent.

©Getty images‘Red’, le nouveau film Disney+

‘Rapporter’ est l’un des films les plus regardés Disney+ de ces derniers jours parce qu’il a réussi à captiver le public avec son histoire. Le film raconte la vie de Mei Lee, une jeune fille de 13 ans qui lutte entre continuer à être la fille obéissante de sa mère et ses propres changements qui accompagnent l’adolescence.

À son tour, il se transformera en panda roux chaque fois qu’il aura de fortes émotions. Le film est réalisé par Dôme Shi et Lindsey Collins est l’un des producteurs. De Spoiler, nous soulignerons qui est Shi après le succès de son lancement.

Comment s’est passé votre parcours professionnel jusqu’à présent ?

Dôme Shi Elle est originaire de Chongqing, en Chine. Quand il avait deux ans, il est allé vivre avec ses parents au Canada. Pendant son enfance, Shi a regardé de nombreux films du Studio Ghibli et de Disney, qui l’ont exposée au cinéma et à l’animation asiatiques. Au lycée, Shi a organisé des marathons de séries d’anime et de manga, devenant finalement la vice-présidente du club d’anime de son école.

Il a commencé à publier son travail sur DeviantArt, ce qui lui a permis d’entrer dans le monde de l’art avec d’autres artistes et un réseau. Après avoir terminé ses études, Shi a brièvement travaillé comme instructeur de dessin animé en mettant l’accent sur la conception de personnages et la création de bandes dessinées.

En 2011, sa grande percée viendrait chez Pixar en tant qu’artiste de storyboard. Le premier film dont il a fait partie est ‘À l’envers’ pour faire des story-boards. Shii est un animateur, réalisateur et scénariste. Depuis 2011, il travaille chez Pixar où il a aidé sur des films du studio comme Inside Out, Incredibles 2 et Toy Story.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂