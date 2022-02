Nettoyer le tapis de souris : Voici comment

Que vous soyez un joueur ou un employé de bureau, tout le monde devrait nettoyer son tapis de souris de temps en temps. Ce n’est pas seulement pour des raisons d’hygiène. La précision souffre également lorsque le tapis de souris est sale. Nous vous donnons quelques conseils pour le nettoyage et l’entretien.

Comme tout objet que vous utilisez au quotidien, les tapis de souris se salissent avec le temps. Qu’il s’agisse du café renversé sur le bureau ou des miettes de chips du marathon de jeu : si le tapis de souris est sale, vous devez le nettoyer de toute urgence. Au bureau, les raisons d’hygiène en parlent – surtout si vous partagez le lieu de travail avec quelqu’un. Mais le nettoyage et les soins ne doivent pas non plus être négligés à la maison. Après tout, la précision du jeu souffre lorsque des miettes, du sable ou de la poussière s’accumulent sur le tapis de souris.

À quelle fréquence faut-il nettoyer un tapis de souris ?

Soyez honnête : combien de fois avez-vous nettoyé votre tapis de souris dans le passé ? Vous devriez probablement le faire plus souvent à l’avenir, surtout si vous partagez votre bureau et votre tapis de souris avec des collègues. Sinon, les virus et les bactéries s’en tirent facilement, surtout pendant la saison froide. Il est préférable de viser à nettoyer le tapis de souris trois à quatre fois par an, soit environ une fois par trimestre.

Les tapis de souris très sales sont une exception : si vous renversez du café ou de la nourriture, il faut bien sûr les nettoyer immédiatement.

Comment nettoyer correctement le tapis de souris ?

La façon la plus simple – et la meilleure – de nettoyer le tapis de souris est de l’eau avec un peu de savon. L’eau doit être tiède, une eau trop chaude pourrait endommager le matériau du tapis de souris ou son impression. Pour éliminer les taches tenaces, ajoutez un peu de savon doux pour les mains ou une cuillerée de shampoing à l’eau. Vous pouvez également utiliser un détergent à vaisselle, mais les savons ou les shampoings pour les mains sont généralement un peu plus doux pour le matériau.

Il est préférable d’utiliser une éponge ou une brosse douce pour enlever la saleté. Cela peut être une vieille brosse à dents à poils souples, par exemple. Si nécessaire, vous pouvez également nettoyer simplement le tapis de souris avec vos mains.



Tapis de souris avec ports USB ou similaire ne doit pas être nettoyé simplement avec de l’eau.



Image : © Pexels/Fox 2022



Important: Veuillez mettre en œuvre la description suivante uniquement pour les tapis de souris ordinaires qui n’ont pas d’électronique. Tapis de souris avec éclairage RVB, ports USB ou similaires. doivent toujours être nettoyés conformément aux instructions du fabricant. L’eau pourrait les endommager de façon permanente.

Comment nettoyer le tapis de souris étape par étape ?

La meilleure façon de nettoyer régulièrement votre tapis de souris est la suivante :

Remplissez un bol avec de l’eau tiède et du savon. (Si vous souhaitez nettoyer votre tapis de souris gamer et que vous n’avez pas un bol assez grand, utilisez la baignoire pour cela par exemple.) Placez le tapis de souris dans l’eau savonneuse et frottez doucement entre vos mains. Utilisez une brosse douce pour les taches plus tenaces. Dans les cas particulièrement difficiles, il peut être utile de laisser d’abord les taches tremper pendant un certain temps. Ensuite, rincez le tapis de souris nettoyé à l’eau douce pour éliminer la saleté et les résidus de savon. Prenez une serviette douce et tapotez doucement le tapis de souris pour le sécher. Vous ne pourrez pas le sécher complètement avec cela, mais vous raccourcirez le temps de séchage. Accrochez ensuite le coussin pour qu’il sèche dans l’appartement ou à l’air frais.

Astuce pour les plus pressés : Si vous souhaitez réutiliser votre tapis de souris dès que possible après le nettoyage, vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour le sécher. Cependant, dans ce cas, vous devez absolument choisir le niveau de chaleur le plus bas ou un brushing froid si possible. Une chaleur excessive peut endommager le dessus.

Les tapis de souris peuvent-ils aller à la machine à laver ?



Les tapis de souris simples sans impression peuvent également aller à la machine à laver.



Image : © Pixabay/MatthiasHaltenhof 2022



Oui, vous pouvez nettoyer certains tapis de souris dans la machine à laver. Cependant, cela dépend de la matière dans laquelle ils sont fabriqués. Les tapis de souris personnalisés avec un imprimé ou faits de matériaux délicats ne doivent être lavés qu’à la main. Les tapis de souris composés des matériaux suivants peuvent aller à la machine à laver :

caoutchouc

nylon

polyester

mousse

polyuréthane

microfibre

fibre acrylique

acétate

Vous devez tout de même faire attention à quelques points : Utilisez un cycle de lavage doux à l’eau froide et sans essorage. Mettez une lessive douce dans la machine à laver, l’eau de Javel est taboue. Le tapis de souris doit ensuite sécher à l’air libre, la chaleur d’un sèche-linge pourrait endommager le tapis.

