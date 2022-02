Nettoyer le lave-vaisselle : comment bien le faire

Un lave-vaisselle est un énorme soulagement dans le ménage. Cependant, ce que beaucoup de gens oublient, c’est qu’il doit également être nettoyé régulièrement, sinon ses performances en souffriront. Nos conseils utiles aident à lutter contre les restes de nourriture et les odeurs désagréables.

Nettoyage du lave-vaisselle : Nettoyez régulièrement le tamis

Avec des restes tenaces, même le lave-vaisselle le plus puissant finira par tomber en panne. Pour que cela n’arrive pas, vous pouvez lui faciliter le travail avant de faire la queue. Vous devez gratter la saleté la plus grossière de la vaisselle avant de commencer le cycle de lavage. Vous devez toujours garder la porte du lave-vaisselle fermée après le nettoyage. Parce que l’humidité contenue dans la machine fait que les restes ne sèchent pas aussi facilement.

Cependant, rien de tout cela ne remplace un nettoyage régulier à la main : Une fois, de préférence même deux fois par mois, le tamis de la machine doit être nettoyé avec du liquide vaisselle sous l’eau courante à l’aide d’une brosse à vaisselle. Pendant que vous y êtes, vous pouvez frotter directement les bras gicleurs, car ils peuvent également être facilement retirés. Vérifiez également si les buses sont libres afin que l’eau puisse être pulvérisée sans entrave.

Si un ou plusieurs trous sont bouchés, vous pouvez les dégager avec une aiguille ou un trombone plié. Si les bras gicleurs présentent du calcaire, un nettoyant anticalcaire disponible dans le commerce ou un bain d’acide citrique dilué vous aidera. Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez faire fonctionner la machine une fois sans vaisselle afin que l’intérieur soit vraiment propre. Les comprimés ou la poudre disponibles dans le commerce suffisent. Mais les remèdes maison tels que le vinaigre et l’acide citrique peuvent également être utilisés comme alternative pour un nettoyage en profondeur.





Des dépôts indésirables peuvent se former à de nombreux endroits à l’intérieur du lave-vaisselle.



Image : © Elena Peichinova/Moment/ 2018



Toujours fermé ? Vérifiez le joint de la porte

Le joint de la porte est une autre source de saleté. Un film disgracieux se forme rapidement à partir de la graisse et des dépôts, mais cela peut être facilement enlevé avec un chiffon humide. Ici aussi, vous devez vérifier régulièrement la propreté et intervenir si nécessaire.

Incidemment, la prudence est de mise avec les programmes spéciaux économiques qui lavent à basse température. Ils protègent l’environnement, mais ont généralement un hic. La graisse est difficile à éliminer à basse température de lavage. Résultat : il s’accumule souvent dans des endroits difficiles d’accès, comme les canalisations d’égout. Il est donc conseillé de lancer un programme avec une température plus élevée tous les dix lavages environ. Cela élimine ces dépôts avant qu’ils ne deviennent un véritable problème.

Et si les verres ne brillent toujours pas correctement malgré toutes les mesures de nettoyage, cela peut être dû aux mauvais produits de nettoyage. En plus du détergent, un lave-vaisselle a également besoin de sel régénérant et de liquide de rinçage. Le sel aide au détartrage, le liquide de rinçage évite les taches disgracieuses lors du séchage. Il existe des produits combinés pratiques sur le marché, mais ils peuvent ne pas être suffisants et ne fonctionner que jusqu’à une dureté de l’eau de 21 degrés de dureté française (dH). Si vous vivez dans une région où l’eau est particulièrement dure, vous aurez besoin de sel régénérant supplémentaire. Votre fournisseur d’eau peut vous indiquer le degré exact de dureté de votre eau.

résumé