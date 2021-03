Nettoyage du radiotélescope effondré de l’observatoire d’Arecibo vu de l’espace

Le triste travail de démantèlement des vestiges de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico est en cours.

De nouvelles images satellite de Maxar Technologies du 23 février montrent des équipes de travail en train de retirer une partie de la structure et de défricher le terrain pour des raisons de sécurité, après l’effondrement du télescope le 1er décembre 2020.

La National Science Foundation (qui gérait le télescope depuis les années 1970) n’avait récemment pas mis à jour le statut d’Arecibo sur Twitter ou sur ses communiqués de presse. Il a toutefois annoncé le déclassement du célèbre observatoire en novembre, en raison des dommages causés par les ouragans et les câbles jugés trop dangereux à réparer. Les nouvelles photos ne sont donc pas une surprise.

L’effondrement, documenté par des images et des vidéos, a vu la plate-forme de 900 tonnes suspendue au-dessus de l’antenne radio tomber soudainement à 140 mètres dans la structure en dessous à 8 heures du matin, heure locale. Une enquête préliminaire est en cours pour la cause au milieu du nettoyage; une première mise à jour du 21 janvier de NSF suggérait qu’une erreur de fabrication dans les câbles aurait pu contribuer à l’effondrement.

« Chez NSF, nous sommes extrêmement reconnaissants que les zones de sécurité étaient adéquates et que personne n’ait été physiquement blessé », a déclaré Ashley Zauderer, directrice du programme de l’Observatoire d’Arecibo à la NSF, lors d’un événement de la mairie virtuelle organisé séparément le 11 janvier au 237. conférence de l’American Astronomical Society.

« Je dis » blessé physiquement « parce que nous voulons clairement communiquer que nous comprenons que c’était un événement très traumatisant, qui a eu un impact sur beaucoup de gens », a ajouté Zauderer. « Il y a beaucoup de mal. »

Une vue rapprochée de l’image satellite montre une équipe de nettoyage travaillant à dissimuler l’observatoire d’Arecibo. (Crédit d’image: Image satellite © 2021 Maxar Technologies)

Les réalisations astronomiques du télescope sont vastes, mais incluent la numérisation d’astéroïdes qui se sont approchés de la Terre, l’examen d’exoplanètes et l’envoi d’un message à des extraterrestres en 1974. Le public était également familier avec le travail d’Arecibo à travers des films de science-fiction dans les années 1990 tels que « Goldeneye » de la franchise James Bond, et le « Contact » centré sur les extraterrestres qui mettait en vedette un jeune Matthew McConaughey des décennies avant son plus célèbre film spatial « Interstellar » (2014).

L’emplacement d’Arecibo à Porto Rico a apporté sur l’île des emplois touristiques et scientifiques associés aux travaux du télescope; comment garantir cela pour l’avenir est toujours en cours de discussion. Un éditorial récent du magazine Astronomy a suggéré de vendre des morceaux d’Arecibo (dans le contexte d’un marché mondial croissant de souvenirs spatiaux) pour contribuer à un fonds pour l’éducation et la sensibilisation dans l’ancienne installation.

