Nettoyage du moniteur: voici comment nettoyer correctement votre écran

Une petite tache ici, une empreinte digitale tachée là-bas – à un moment donné, chaque moniteur de PC sera sale, encore plus dans le bureau à domicile avec une utilisation permanente. Avec quelques astuces simples, il redeviendra d’une propreté éclatante en un rien de temps.

Vous vous asseyez détendu sur le canapé, dégustez une délicieuse pizza et regardez l’épisode actuel de votre série préférée sur votre ordinateur portable. Réajustez rapidement l’angle du moniteur afin que l’image soit mieux vue – et c’est fait. Une empreinte digitale graisseuse est inscrite sur l’écran. Que ce soit avec un ordinateur portable mobile ou un PC fixe au bureau: le moniteur est toujours particulièrement sensible aux salissures. Les salissures légères sont tout à fait normales et peuvent être éliminées très facilement.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer

Avant de commencer l’atelier de nettoyage, quelques règles de base très importantes doivent être respectées. Très important: le moniteur doit absolument être éteint et déconnecté de l’alimentation électrique. Afin de ne pas provoquer de court-circuit, le moniteur aurait dû être inactif pendant environ une demi-heure. Ce n’est qu’alors que vous devez commencer le nettoyage proprement dit.

N’utilisez pas de chiffons de nettoyage pour le nettoyage

Un chiffon en microfibre est le meilleur choix pour nettoyer le moniteur.

Parfois, même le plus petit effort suffit – ce qui dans ce cas signifie nettoyer le moniteur avec un chiffon sec. Important: n’utilisez pas de chiffon de nettoyage! Il est clairement trop grossier pour l’écran sensible et, dans le pire des cas, le raye. Utilisez plutôt un chiffon doux en microfibre. Ceci a été spécialement développé pour les cas «délicats».

Faites attention lors du nettoyage avec un chiffon humide

La tache est-elle toujours là malgré un frottement soigneux? Ensuite, il est temps de passer à la deuxième étape: humidifiez légèrement le chiffon en microfibre avec de l’eau tiède. Et ça veut vraiment dire « léger », le chiffon ne doit jamais couler! Il est évident que ce qui peut arriver lorsque l’eau touche l’électronique sensible d’un PC ou d’un ordinateur portable, n’est-ce pas? Passez simplement le chiffon humide doucement sur les zones touchées.

Si vous n’avez pas de chiffon en microfibre sous la main, vous pouvez également utiliser un chiffon de nettoyage pour lunettes. Si vous ne l’avez pas non plus, vous devez utiliser le bon vieux mouchoir Tempo. Mais assurez-vous d’utiliser un chiffon simple sans additifs spéciaux. De plus, les vitesses ont tendance à se déchirer et à pelucher – il suffit de retirer les bouts de papier gênants avec vos doigts après le nettoyage.

Éliminer la saleté tenace

Le spray de nettoyage spécial est parfait pour l’entretien du moniteur.

Si des pistolets plus lourds doivent être déployés, une boîte de nettoyant TFT est recommandée. Cela ne coûte généralement que quelques euros dans les magasins spécialisés. Le nettoyant est vaporisé sur le chiffon en microfibre et devrait également éliminer rapidement les taches plus grosses. Il en va de même ici: utilisez le détergent avec parcimonie et ne noyez pas le chiffon dans du liquide.

Et: Une légère pression est généralement suffisante; un frottement excessif peut rayer l’écran. En général, vous devez toujours manipuler le moniteur avec tact. Une pression fréquente sur l’écran peut endommager les cristaux liquides du moniteur LED. Une telle «bizarrerie» ne peut plus être supprimée même avec un frottement et un essuyage.

En aucun cas, vous ne devez utiliser de nettoyants ménagers ordinaires

N’y a-t-il pas de nettoyant spécial disponible pour le moment, mais vous voulez toujours que le moniteur soit à nouveau étincelant? Beaucoup de gens utilisent simplement l’agent de nettoyage éprouvé du placard à balais – et c’est une grave erreur. Les nettoyants ou détergents ménagers ordinaires sont généralement relativement agressifs et peuvent attaquer le revêtement sensible du moniteur. Gardez toujours à l’esprit que le moniteur est un élément électronique très complexe et doit simplement être entretenu différemment des articles ménagers robustes.

Les coins du moniteur veulent également être propres

Vous pouvez nettoyer délicatement votre moniteur avec une brosse.

L’écran est-il à nouveau propre? Bien! Maintenant, vous devriez regarder attentivement dans les coins du moniteur. C’est là que la saleté et la poussière s’accumulent très souvent. Pour éliminer cela, le nettoyage avec une brosse est une bonne idée. Assurez-vous que les poils ne sont pas trop durs, car ils pourraient aussi entraîner des rayures disgracieuses.

Si vous n’avez pas de brosse douce à portée de main, le petit appareil polyvalent que tout le monde a dans la maison vous aide à nouveau: un coton-tige standard. Après toutes ces étapes, le moniteur devrait briller comme il le faisait lorsqu’il a été déballé. Au moins jusqu’au prochain nettoyage. En particulier, les écrans avec une laque de piano noire semblent se dépoussiérer très rapidement.

