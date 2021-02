Nettoyage du garage. Vettel dispose de quatre Ferrari, deux Mercedes et une BMW

Aussi connu comme passionné d’automobile, dont le garage a des propositions vraiment fabuleuses, le pilote de Formule 1 Sebastian Vettel vient de prendre une décision qui promet de faire le bonheur des autres collectionneurs: l’Allemand vendra certains des bijoux les plus désirables de sa collection.

Après six ans au service de la mythique Ferrari, Sebastian Vettel n’a pas renouvelé son contrat avec l’équipe de Cavallino Rampante dans le championnat du monde de Formule 1, et a fini par être contraint de commencer une nouvelle étape dans sa carrière sportive. Signature d’un contrat avec Aston Martin Cognizant F1 Team.

À la suite ou non de cette page tournant, le conducteur allemand a également décidé de nettoyer son garage, à savoir, se débarrasser de certains de ses bijoux exubérants – un total de huit voitures, avec la curiosité de cinq d’entre elles, affichent le Cavallino Rampante sur le capot.

Ferrari Enzo 2015

Publiée sur le site de la société britannique Tom Hartley Jnr, cette liste comprend, entre autres perles, une LaFerrari de 2016, une Enzo de 2004 et une F50 de 1996. Quant à ces trois, la «mauvaise nouvelle» est que, la première deux, ont déjà été vendus, pour des valeurs non divulguées.

LIRE TROP

Les alarmes retentissent. La Shelby 427 Carroll Cobra Cobra est mise aux enchères

Quant au F50, toujours disponible, il a été acheté par Vettel, au cours de la première année qui représentait l’équipe italienne, c’est-à-dire en 2015. Pour le moment, il n’a fait que 6 939 kilomètres et est en vente avec le conteneur de vol respectif, toit rigide, jantes de protection, couvercle tonneau, documents de certification Ferrari Classiche, un sac à bagages, une clé de rechange, une housse Ferrari et tous les autres documents justificatifs. Prix? Uniquement en contactant directement le vendeur.

La Ferrari F12tdf en couleur Giallo Triple Strato

Cependant, en plus de ces trois voitures, le conducteur allemand a l’intention de céder deux autres voitures. A commencer par une F12tdf en couleur Giallo Triplo Strato, équipée de roues Diamond 20 ″ et du propre logo de Vettel sur les appuie-tête, une unité que l’Allemand a achetée neuve et avec laquelle il n’a pas parcouru plus de 1 183 kilomètres.

Quant à la cinquième et dernière super voiture de sport Ferrari, il s’agit d’une 458 Speciale, également achetée neuve par Vettel, et qui ne marque pas plus de 3007 km au compteur.

Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series 2009

Enfin et toujours partie du lot de huit véhicules que Sebastian prévoit de mettre au rebut, vient une Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series qui lui a été offerte après avoir remporté le Grand Prix F1 d’Abu Dhabi 2009, une Mercedes-Benz SLS AMG de 2010, et une BMW Z8 Roadster de 2002, qui a d’abord été vendue aux États-Unis, mais qui a ensuite été exportée vers la Suisse.

La BMW Z8 Roadster 2002

Ainsi, avec tant et tant de choix, et en plus de toutes les propositions valorisées par le «sceau» Sebastian Vettel, nous sommes convaincus qu’il sera facile de trouver la voiture de collection idéale pour vous…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂