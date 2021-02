Nettoyage des écouteurs intra-auriculaires: voici comment nettoyer vos écouteurs

Les conversations au bureau à domicile sur vos écouteurs intra-auriculaires ne sont plus vraiment claires et nettes? Ensuite, il est conseillé de nettoyer les bouchons d’oreille. Parce que les écouteurs sales n’ont pas seulement l’air disgracieux et ne sont pas hygiéniques. La saleté peut également affecter négativement le son. Nos conseils montrent comment nettoyer les écouteurs intra-auriculaires.

Tout d’abord, la bonne nouvelle: le cérumen est naturel et non malsain. Il est produit dans les glandes à cire et est utilisé pour nettoyer le conduit auditif. De cette manière, il garantit que la saleté, les plus beaux morceaux de peau et autres substances étrangères sont éliminés et que l’oreille est maintenue libre.

Néanmoins, beaucoup trouvent l’isolation des écouteurs intra-auriculaires inconfortable. Les écouteurs trop sales nuisent également au plaisir d’écoute. Lorsque les écouteurs sont obstrués, le son manque de clarté. Pour obtenir la meilleure qualité sonore, nous vous recommandons de nettoyer les écouteurs une fois par semaine.

Voici comment il est nettoyé

Les bouchons d’oreille amovibles comme les AirPods Pro facilitent le nettoyage.

Les bouchons d’oreille amovibles, où vous pouvez retirer la fixation en caoutchouc pour le nettoyage, sont particulièrement pratiques. Pour ce faire, le composant, en caoutchouc ou en silicone, est retiré et soigneusement nettoyé avec de l’eau tiède et un peu de savon liquide.

Les agents de nettoyage trop durs ne doivent pas être utilisés. Les cotons-tiges sont particulièrement utiles pour nettoyer chaque dernier coin du casque. L’accessoire doit être bien séché avant d’être refixé.

Conseils de nettoyage: utilisez un sèche-cheveux ou un cure-dent

Un sèche-cheveux convient également pour nettoyer les oreilles.

Cependant, de temps en temps, il peut arriver que de la saleté se dépose sur la grille des écouteurs eux-mêmes. En aucun cas, de l’eau ne doit être utilisée ici, sinon les écouteurs intra-auriculaires pourraient être affectés. Cela s’applique également aux écouteurs qui n’ont pas de fixation amovible.

Ici, il est conseillé d’éliminer soigneusement les impuretés avec un sèche-cheveux. Vous pouvez enlever la saleté avec de l’air froid et un réglage bas. La saleté tenace peut être enlevée avec un cure-dent. Il faut veiller à ce que la saleté ne soit pas poussée plus loin dans le casque. Autre astuce: la dernière saleté restante peut être éliminée avec un ruban adhésif disponible dans le commerce.

Si les écouteurs ne peuvent plus être nettoyés complètement, ils doivent être remplacés. Parfois, cependant, il suffit de changer simplement les attaches en caoutchouc. De nombreux fabricants proposent des produits de remplacement peu coûteux pour cela. Qu’il s’agisse d’un nettoyage intensif ou de l’achat de nouveaux coussinets d’oreille: avec des écouteurs propres, le plaisir d’écoute est garanti.

Résumé