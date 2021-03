Nettoyage de printemps, avec eBay, la tirelire saute de joie

Il reste encore peu de chose, et puis nous pourrons enfin sortir de ce long et sombre hiver de fermetures et de restrictions: c’est presque le printemps, qui n’est jamais devenu un symbole de renaissance et de redémarrage. Et comme les jours commencent déjà à s’allonger, vous commencez à espérer pouvoir profiter du climat plus doux, sinon précisément avec ces beaux voyages hors de la ville qui étaient autrefois presque incontournables, du moins avec quelques balades les parcs de la ville. Mais avec la nouvelle saison dans les maisons des Italiens, il y a aussi un rituel inévitable: le nettoyage de printemps. Car si la nature retourne à fleurir et briller à nouveau, il en va de même pour nos maisons: loin de la poussière d’hiver, loin des toiles d’araignée, loin de la patine grise que les radiateurs laissent sur le verre; puis le changement de saison avec des manteaux, des vestes, des couettes et des couettes qui reviennent se reposer sur le fond des armoires ou dans les caves. Où l’espace ne suffit jamais.

Alors, déplacez-vous ici et déplacez-vous là-bas, vérifiez ceci et vérifiez que, souvent le ménage de printemps est aussi l’occasion de se débarrasser des objets qui ne sont plus utilisés, des vêtements avec des tailles qui ne «tombent» plus parfaitement, des petits et grands inutilisés et des «trésors» oubliés qui resurgissent du dédale des armoires et des caves. Et que souvent nous avons tendance à jeter à la poubelle sans trop réfléchir.

Au lieu de cela, il existe un moyen plus efficace de faire de la place à la maison, car ces vêtements et objets, au lieu de se retrouver dans la benne à ordures, peuvent devenir un trésor: il suffit de les vendre sur eBay, où parmi les 180 millions d’utilisateurs – et donc d’acheteurs potentiels – dans le monde, il y a certainement quelqu’un qui souhaite avoir ce dont nous n’avons plus besoin. Et en plus de «monétiser» le vidage de la cave (et donc d’obtenir, pour un objet qui autrement aurait été jeté, un revenu qui pourrait financer l’achat d’autres objets ou d’autres activités), il aide aussi l’environnement en entrer dans le cadre de l’économie circulaire, et donner une nouvelle vie aux objets inutilisés au lieu de les mettre en décharge.

Et aujourd’hui, avec la promotion sans commission, vendre ses « trésors » sur la place de marché eBay est encore plus pratique: sur tous les articles proposés à la vente entre 12h00 le 15 février et 11h59h59 le 31 mars, la plateforme de commerce électronique se réinitialise les commissions (qui sont normalement égales à 10% du prix de vente final de l’objet) sur les 100 premiers articles proposés à la vente.

Donc pas de frais d’insertion et pas de commission de vente, pour aider les Italiens à vider leurs caves, faire sauter de joie leurs tirelires… et prêter main forte à l’environnement en termes de durabilité.

Par exemple, parmi les articles les plus vendus sur eBay, il y a non seulement les gadgets électroniques toujours très recherchés (tels que les smartphones, les jeux vidéo, les ordinateurs portables, les montres intelligentes, les appareils photo numériques, les tablettes et les consoles) mais aussi les petits appareils (du café machines aux robots culinaires, pour accéder aux aspirateurs), vêtements et accessoires de mode (baskets, t-shirts, vêtements de sport, sacs pour femmes, manteaux, parfums) mais aussi objets de collection des plus communs aux plus étranges et aux plus « exotiques » (du les collections de capsules de boissons aux pièces de monnaie de valeur, de la carte à jouer au modélisme), mais aussi des livres, des bandes dessinées, des DVD, des vinyles, des bijoux fantaisie, des montres … Bref: tout, absolument tout, peut avoir une seconde vie sur eBay. Et vendre vos articles sur l’une des plateformes de commerce électronique les plus connues au monde est, également grâce à l’application, une expérience simple, intuitive et abordable. Et l’expédition? Ne vous inquiétez pas: même cela, avec la plate-forme de gestion des expéditions appropriée, est facile et pratique.

Alors qu’est-ce que tu attends? Le trésor qui attend enterré dans votre cave ou votre placard n’attend plus qu’à être déterré et vendu sur la place de marché eBay avec la promotion zéro commission, qui doit être activée en rejoignant le campagne sur le site.

