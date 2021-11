Netflix : Zack Snyder a retrouvé le protagoniste de Rebel Moon

in

De plus en plus dans le passé sont les chances que le Snyderverse être relancé dans Photos de Warner Bros.. Zack Snyder se remet sur les rails dans un autre projet important dirigé par Netflix. Il s’agit de Lune rebelle, son prochain film de science-fiction qui a trouvé ce jour son protagoniste idéal.

Sofia boutella, reconnue pour son rôle dans La momie, près de Tom croisière, a été choisi par le directeur de Ligue de justice pour diriger cette nouvelle histoire. Cela a été confirmé de Date limite, où ils ont souligné que le réalisateur avait auditionné pendant un certain temps et a été rapidement choqué par ce qui a été fait par cette actrice d’Algérie.

Lune rebelle sera dirigé par Snyder à partir d’un script qu’il a lui-même écrit avec Shay hatten et Kurt Johnstad. L’idée originale était Snyder et Johnstad et sera produit, entre autres, par Déborah Snyder ainsi que par l’un de ceux qui ont découvert Zack à la mi-2000 par la main de Aube des morts: Eric Newman.

Le film se concentrera sur une colonie qui vit en marge de la galaxie et commence à être traquée par un tyran nommé Régénération Balisarius. De cet endroit émergera un guerrier au passé mystérieux à la recherche d’alliés des planètes voisines qui leur permettront d’affronter le méchant de la galaxie qui menace la paix dans laquelle ils vivent. L’histoire est inspirée de Guerres des étoiles et le tournage commencerait en 2022, sans date de sortie précise.

L’avenir de DC sans Snyder

Après le départ de Zack Snyder du DC Univers étendu (DCEU), au Photos de Warner Bros. Ils ont continué avec des projets dont on ne sait pas encore comment ils vont se connecter avec ce que le réalisateur a construit. Par exemple, le film de Éclat avec Ezra Miller, présenté comme Barry Allen au Ligue de justice et avec lui Homme chauve-souris de Ben affleck avec une petite participation. Cependant, on ne sait pas ce qu’il adviendra de Superman et Henri Cavill.

Ligue de justice a présenté le tribunal de Snyder au HBO Max en mars de cette année et a laissé la porte ouverte à plusieurs histoires. Du cauchemar de Bruce Wayne jusqu’à l’apparition de Joker de Jared Leto, sans parler de Chasseur d’hommes martien. Tous les détails dans un univers qui semble oublier ce qui a été fait par Zack.

