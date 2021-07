Netflix vous propose un week-end en amoureux avec The Last Love Letter

Netflix est la principale société de streaming et a fait son entrée sur le marché à la fin des années 1990, alors que personne ne croyait probablement à l’importance de regarder du contenu à la demande. La vérité est qu’aujourd’hui, il dispose d’un catalogue impressionnant de séries et de films qui se renouvelle chaque mois avec des propositions très différentes. Et ce vendredi un film différent de tous débarque sur la plateforme. Il s’agit de La dernière lettre d’amour, un film avec Shailene Woodley, Callum Turner et Felicity Jones. Ici, nous vous donnons des raisons de le voir.

Pourquoi devriez-vous regarder la dernière lettre d’amour, le nouveau film Netflix







La première raison pour laquelle vous devriez regarder The Last Love Letter ce week-end est dans son histoire. Le film suit la vie de Ellie Haworth, une journaliste britannique qui, en essayant d’écrire un article sur la mort récente de l’une des femmes qui a le plus contribué au journal où elle travaille, trouve d’innombrables lettres d’amour datant de 1965.

Cela l’amène à vouloir résoudre le mystère que ces écrits cachent derrière les mots et qui l’amène à connaître Jennifer Stirling, la femme d’un homme d’affaires, déjà Anthony O’Hare, journaliste financier. C’est le lien amoureux entre ces deux personnes qui va la plonger dans une enquête exhaustive pleine d’incohérences, de secrets et de trahisons. Mais ce sera cette chose même qui vous fera même rencontrer une personne très spéciale au milieu.

Felicity Jones incarne la journaliste Ellie Haworth (Photo : Netflix)



Le synopsis nous montre qu’il ne s’agit pas de n’importe quel film romantique mais qu’en plus, il mélange de manière intéressante des éléments de suspense et de drame, bien sûr. Ce n’est pas pour moins. Le film est la première adaptation cinématographique du roman du même nom de Jojo Moyes. Le nom de cette écrivaine britannique ne vous est peut-être pas familier, mais la vérité est qu’une autre de ses œuvres littéraires est déjà sortie au cinéma très récemment. Il s’agit de Moi avant toi, Protagonisée par Emilia Clarke Oui Sam Claflin.

Mais La dernière lettre d’amour Non seulement remarquable pour nous présenter une intrigue originale avec une combinaison exquise de genres, mais aussi sa direction de la photographie et de la garde-robe est vraiment magistrale. Bien que le scénario soit parfaitement structuré, le film a un impact visuel indéniable. En fait, le film se déroule entre Londres et la Côte d’Azur, en France avec une touche de happening dans les années 60. Le style, les tenues et les coiffures sont les meilleurs.

Shailene Woodley et Callum Turner jouent dans The Last Love Letter (Photo: Netflix)



Et il y a encore un élément par lequel vous devez être captivé par ce film réalisé par Augustine frisottis et avec un script adapté de Nick paye Oui Ce Spalding. Et c’est le casting dirigé par Shailene Woodley, Tourneur de callosités, le nominé aux Oscars, Felicity Jones, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn et Ncuti Gatwa. Avec un casting aux visages familiers, mais jeune, La dernière lettre d’amour nous livre des interprétations fraîches et engagées. La dernière lettre d’amour Il est déjà disponible dès ce vendredi dans le catalogue Netflix. Est-ce que tu vas le voir?