Netflix vous a renouvelé pour la saison 4

La saison 3 devrait sortir ce vendredi (15 octobre) et le service de streaming pense que les fans seront impatients de voir un autre épisode.

La voix de Joe Goldberg (Penn Badgley) peut être entendue en disant des choses comme « Je ferais n’importe quoi pour toi » et « Je veux juste être assez bien pour toi ».

La bande-annonce de la saison à venir n’a été publiée que le mois dernier et cela a donné aux fans un très bon aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

La bande-annonce montre que Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) accueillent leur nouvel enfant et se débarrassent de tous les meurtres et traque pour une vie tranquille en banlieue.