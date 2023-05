Netflix : Voici les nouveautés films et séries de juin 2023

Info-Presse L'Ecran Fantastique Reboot + L' Ecran Fantastique Vintages - Abonnement 12 mois + 4 Hors série

Créé en 1969 par Alain Schlockoff, L'écran fantastique, c'est 50 ans de passion au service du cinéma fantastique, d'horreur et de science-fiction. Chaque semaine des dizaines de films sortent en salles, chaque mois, des centaines de nouveautés débarquent en Blu-Ray ou sur les plate-formes de streaming, et dans les librairies se sont près de 1000 bandes dessinées qui sortent par an. Comment s'orienter dans ce déluge de propositions ? "L'Ecran Fantastique Reboot" se propose d'être votre guide et de vous faire rencontrer les auteurs, les acteurs, les réalisateurs qui fourmillent autour du genre. Nous voyons tout, nous lisons tout et nous vous conseillons sur le meilleur. L'Ecran Fantastique Vintage est un magazine "Reverso" qui se lit dans les deux sens, dispose de deux couvertures alternatives sur son recto et son verso. Bref "L'écran fantastique Vintage" est un véritable objet de collection.