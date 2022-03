Netflix : voici la prochaine série apocalyptique du créateur de La Casa de Papel inspirée par le Coronavirus

Netflix

Álex Pina développe déjà une nouvelle fiction qui, comme prévu, captivera sûrement les téléspectateurs comme il l’a fait auparavant sur la plateforme. Voyez de quoi il s’agit!

© GettyNetflix : c’est la prochaine série apocalyptique du créateur de La Casa de Papel inspirée par le Coronavirus.

Alex Pina est un nom de famille reconnu dans le service de streaming Netflixpuisqu’il est le cerveau derrière Le vol d’argentl’une des séries les plus réussies de l’histoire qui a culminé son histoire dans la cinquième saison, arrivée en décembre 2021. Le réalisateur est également derrière Ciel rouge et Lignes blanchesmais récemment un nouveau projet vient d’être confirmé sur la plateforme qui s’inspirera de la pandémie de Coronavirus.

L’émission espagnole mettant en vedette Úrsula Corberó, Álvaro Morte et Pedro Alonso, entre autres, a pris fin l’année dernière, mais son univers a plus à dire, c’est pourquoi un futur spin-off sur Berlin a été annoncé et le créateur continuera lié. De plus, il travaille également actuellement sur la troisième saison de Ciel rougeavec Lali Espósito, Yany Prado, Verónica Sánchez et Miguel Ángel Silvestre.

+ Le nouveau projet d’Álex Pina sur Netflix

Le milieu américain date limite a rapporté lundi que l’auteur espagnol vient de renouveler son partenariat créatif avec Netflix et est en train de développer sa prochaine production, qui n’a pas encore de titre révélé. Pour l’instant, tout ce que l’on sait, c’est que a été inspiré par un article de journal espagnol sur l’augmentation des achats de soutes après la pandémie de coronavirus.

ananas a exprimé son ressenti après ce nouvel accord, notant que le streaming lui a toujours permis d’avoir « des projets risqués et différents, qui ont été écrits en toute liberté ». Il a également ajouté : « Cette nouvelle étape est un prolongement de la confiance, car nous nous tenons aux côtés de certains des créateurs les plus importants de la fiction contemporaine et comblons les écarts qui existaient jusqu’à très récemment entre l’Amérique du Nord et le reste du monde ».

Pour sa part, Diego Avalosvice-président du contenu pour Netflix Espagne et Portugal, a assuré : « Pina est une conteuse innovante et créative qui a inspiré les gans et les créateurs en herbe du monde entier. Après la grande aventure qu’a été La Casa de Papel, nous sommes très heureux de continuer à être une maison pour lui ». Jusqu’à présent, il n’y a pas de titre pour la nouvelle série ni de date de première.

