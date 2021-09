Netflix : Virgin River renouvelée pour les saisons quatre et cinq

Préparez-vous à retourner en ville Rivière vierge! L’information indique que le géant du streaming a décidé de renouveler l’émission pour une quatrième et une cinquième saisons. Que les fans se rassurent : la fin avec cliffhanger du troisième lot d’épisodes sera résolue dans les tranches suivantes de l’émission qui suit les histoires de l’infirmière Melinda Monroe et l’ancien Marine qui tient un bar, Jack Sheriden, qui souffre de stress post-traumatique.







La nouvelle arrive alors qu’il y a eu des informations sur le début du tournage du quatrième volet des épisodes de la série. Ce n’est pas une surprise compte tenu des performances de Rivière vierge au sein de la plate-forme populaire, où il est devenu l’un des succès incontestés de Netflix, et fait partie des contenus les plus consultés du catalogue de la plateforme.

Deux saisons de plus pour Virgin River !

Rivière vierge Il a une énorme base de fans qui assure à l’émission beaucoup de carburant pour continuer, battant des records de visionnage au sein du géant du streaming. Surtout après la fin de la troisième saison de la série qui nous a laissé des intrigues : Qui a tiré sur Jack ? La réponse viendra dans la quatrième série d’épisodes qui, sûrement, laisseront de nouvelles questions pour la saison suivante.

Tout indique que ces deux nouvelles saisons de Rivière vierge ils ne seront pas la fin de la route pour la série. Bien que les renouvellements de ces fonctionnalités soient souvent liés à la fin du contenu, nous sommes convaincus que le succès de ce programme assurera la vie au-delà de la cinquième saison. Il faudra attendre !

Pendant ce temps, le prochain lot d’épisodes de Rivière vierge le tournage a commencé en septembre de cette année et les travaux se termineront en novembre. De cette façon, nous estimons que la réunion avec Mel et Jack Cela arrivera plus tôt que prévu. Lorsque? Peut-être dans le hiver 2022. Cependant, ceci est notre spéculation et peut être modifié en fonction des décisions de plate-forme et de production. Netflix.