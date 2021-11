Netflix vient de sortir une série de Noël de 3 heures que vous ne trouverez pas si facile

Depuis son arrivée sur le marché de l’audiovisuel, Netflix changé les habitudes de consommation des utilisateurs lorsqu’ils regardent des séries et des films. Quelque chose qui à l’époque de Superproduction semblait impossible, la compagnie de Hastings de roseau non seulement elle a réussi, mais elle est aussi un leader dans cette industrie qui ne cesse de croître. Un exemple en est que les grandes chaînes et les studios tels que HBO et Disney ont également décidé d’ouvrir leurs propres services de streaming.

Le différentiel de Netflix, peut-être, c’est qu’il a un catalogue très large avec des productions qui dépassent largement les frontières des États-Unis. Aujourd’hui, vous pouvez voir du contenu en provenance de Corée, comme le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Jordanie et la Colombie, pour ne citer que quelques pays. Et le cas de cette dernière avant-première en fait partie. L’entreprise vient de lancer une Série de Noël super amusant, mais vous devrez chercher un peu plus loin pour le trouver.

La production en question est d’origine française et s’appelle Flux de Noël puisqu’il mélange la fête tant attendue du réveillon du Nouvel An avec de la musique. Suivez l’histoire de trois jeunes journalistes qui possèdent un média numérique féministe. A travers leurs posts et publications, elles tentent de faire comprendre plus en détail à la population les injustices que les femmes ont subies depuis des siècles et même aujourd’hui avec des paroles telles que celles composées par le rappeur du moment.

Marcus connaît un succès écrasant, mais dans ses chansons, il a objectivé les femmes plus d’une fois. C’est là que naît une rivalité notable avec l’un des reporters, même si le lien qui se crée entre eux finit par être impensable.

Flux de Noël a seulement trois chapitres d’une heure, vous pouvez donc le voir en une seule journée comme s’il s’agissait d’un film. C’est une histoire drôle. Certes, il n’échappe pas aux clichés et aux superficialités, mais il aborde des problématiques très actuelles pour la jeunesse avec humour, bien sûr. Donc, si vous recherchez un moment de pur plaisir et de divertissement, c’est une option, surtout si vous aimez les histoires de Noël.

Créé et réalisé par Nadège LoiseauQuant à son casting, il regorge de nouveaux visages et d’autres plus connus comme le protagoniste Shirine Boutella, que nous avons déjà vu dans Lupin. Marion Seclin, Walid Ben Mabrouk, Camille Lou et Aloïse Sauvage.

Parmi les autres propositions de Noël que vous pouvez déjà voir sur Netflix se trouve le troisième volet de Échange de princesse, Protagonisée par Vanessa Hudgens, la série danoise Noël à la maison et Les Chroniques de Noël, parmi beaucoup d’autres.

