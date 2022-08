Netflix vient d’annuler l’une des séries les plus regardées de ces derniers mois et les critiques pleuvent

in

Une nouvelle annulation par Netflix était connue et ils ont été surpris car c’était un titre qui s’était positionné parmi les favoris du public.

©NetflixNetflix vient d’annuler l’une des séries les plus regardées de ces derniers mois et les critiques pleuvent.

Une constante ces derniers temps dans divers secteurs de l’industrie a été l’annulation de plusieurs projets cinématographiques et télévisuels, mais lorsqu’on mentionne un service de streaming qui a effectué cette manœuvre à plus d’une occasion, le nom de Netflix. Contrairement à leurs concurrents, ils sont actuellement à un moment critique, ayant perdu des millions d’abonnés jusqu’à présent en 2022 et cela les a conduits à ne pas renouveler une série populaire.

Il faut rappeler que la plateforme met habituellement 28 jours pour réaliser une étude complète de chacune de ses sorties, où sont observés les chiffres d’audience, la cote des critiques, les réactions du public dans les réseaux et le coût de sa production. Bien que la chose la plus importante à propos de cette petite liste soit les vues par les utilisateurs, Premier meurtre il l’a eu mais ce n’était pas assez.

Selon le média exclusif date limite, Netflix a pris la décision d’annuler Premier meurtre et ne pas le renouveler pour un deuxième versement. Comme détaillé dans le rapport, c’est parce que la série n’a pas eu la résistance de la plupart des succès en streaming et n’a pas atteint les seuils pour terminer les épisodes. Cependant, Après sa première le 10 juin, il est resté dans le Top 5 des émissions les plus populaires au monde pendant trois semaines consécutives.derrière des titres comme choses étranges Oui Peaky Blinders. En tout, dépassé les 100 millions d’heures regardées en moins d’un mois.

S’il est vrai qu’en termes de revues de presse, il n’a pas été le meilleur pour la plateforme, ayant un taux d’approbation de 58% sur Rotten Tomatoes, la série a ajouté une large base de fans qui, au moment de la publication de la nouvelle, critiquait Netflix. Les commentaires étaient dirigés vers le manque de visibilité des lesbiennes dans leur contenu et comparés à une autre émission comme bouchon de coeurqui a obtenu un nombre de téléspectateurs inférieur et a tout de même reçu un renouvellement de la saison 2. Voici quelques-uns des tweets que vous pouvez lire dès maintenant :

Premier meurtre était une série pour adolescents créée par Victoria Schwabbasé sur une histoire homonyme de lui, et mettant en vedette Sarah Catherine Crochet et Iman Lewis. Sa prémisse qui a saisi le public a suivi Juliette, un vampire dont le moment est venu de faire son premier meurtre et jette son dévolu sur Calliope, une nouvelle fille en ville avec qui elle partage des sentiments amoureux, mais est choquée d’apprendre qu’elle est un chasseur de vampires , alors les deux découvrent qu’ils sont amoureux de la tâche de s’entre-tuer.

