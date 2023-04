Netflix vient d’annuler cette série après une saison et elle ne reviendra pas

Netflix

Une série Netflix arrivée en février de cette année vient d’apprendre qu’elle a été annulée et ne reviendra pas pour une suite.

©NetflixNetflix vient d’annuler cette série après une saison et elle ne reviendra pas.

Ce fut une journée mouvementée pour les services de streaming, depuis que Warner Bros. Discovery a officiellement annoncé sa plateforme Max, mais ce n’est pas la seule chose qui s’est produite dans les grandes entreprises. Il y a quelques instants, on a appris que Netflix a pris la décision d’annuler une autre série télévisée, s’ajoutant à la liste des titres qui continuent d’être annulés au cours de leurs dernières années.

Au cours de l’année écoulée, les abonnés ont rendu publique leur opinion sur les multiples annulations qu’ils ont effectuées, car parfois la raison résidait dans leur coût et non dans leur niveau de popularité, quels que soient les goûts des utilisateurs. Auparavant, les téléspectateurs ne comptaient plus sur Jeune Wallander comme l’histoire et maintenant il a été rapporté que freeridge suivra les mêmes étapes.

Selon ce qui a été publié par les médias Variété, Netflix vient d’annuler la série freeridge après une saison sortie au catalogue le 2 févrierIl y a un peu plus de deux mois. Bien que les raisons officielles de l’annulation n’aient pas été communiquées, les rapports indiquent que le faible nombre d’audience a affecté ce spin-off de la comédie. Sur mon bloc.

De quoi s’agissait-il? Cette histoire suit le passage à l’âge adulte de deux sœurs rivales, Gloria et Inés, et de leurs amis Demi et Cameron. À l’approche de la fin de leur adolescence, ils lancent inévitablement une malédiction qui causera beaucoup de malheur dans leur vie. Il était composé d’un total de 8 épisodes de 30 minutes chacun.

Le casting principal était composé de Bryana Salaz (Agnès), Keyla Monterroso Mejia (Gloire), Ciara Riley Wilson (De moi), Tenzing Norgay Formateur (Cameron), shivapai et coup peggy. En plus d’eux, il y aura également Michael Solomon, JR Villarreal, Jean Paul San Pedro, Jami Alix, Abraham Rodriguez, Cyndee Rivera, Innocent Ekakitie, Christopher W. Jones et Felice Heather Monteith, entre autres.

