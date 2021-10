Netflix vient d’annuler cette série à succès et presque personne ne l’a découvert

Le service de diffusion en continu Netflix reste aujourd’hui au sommet grâce au succès de Le jeu du calmar, en plus d’autres projets qui font déjà parler comme Choses à nettoyer ou La revanche des Juanas. Cependant, cela ne veut pas dire que tout est positif, puisqu’il vient d’être confirmé qu’une de ses séries, lancée en 2020, a été annulée.

Si l’on voit que certaines productions originales se démarquent des autres, certaines ne passent pas un très bon moment. Au cours de 2021, il a déjà été annoncé que divers contenus n’auraient pas de suite. La dernière surprise a été Frappez et courez, l’un des programmes les plus regardés au monde durant le mois d’août. La principale raison de sa fermeture brutale était le coût, après les conséquences de la pandémie de Covid-19.

+ La dernière série que Netflix a annulée

Selon le rapport des médias Date limite, la plateforme Netflix a décidé d’annuler le drame romantique Tiret & lys. Cette fiction, créée par Joe Tracz et basé sur le travail littéraire de la jeunesse Cahier de défi Dash et Lily de David Levithan et Rachel Cohn de 2010, est arrivé au catalogue le 10 novembre 2020 avec un versement de huit épisodes. C’était en vedette Austin Abrams, Midori Francis, Dante Brown et Troy Iwata.

De quoi parlait cette série ? Cela pointe vers leur synopsis officiel: « Un tourbillon de romance de Noël se construit alors que le cynique Dash et l’optimiste Lily échangent des défis, des rêves et des souhaits dans le cahier qui sont retournés dans les deux sens à travers la ville de New York, découvrant qu’ils ont plus en commun que d’habitude. qu’ils aurait attendu « .

Les raisons de son annulation n’ont pas encore été annoncées, mais elles n’ont sûrement rien à voir avec les chiffres d’audience, car c’était l’une des sorties les plus regardées du mois dans le monde. En outre, l’accueil critique a été vraiment positif– A obtenu une approbation de 100% sur Rotten Tomatoes et a un score moyen de 80/100 sur Metacritic. Est-ce qu’il viendra à un autre streaming?

