Netflix va introduire des publicités dans quelques semaines

Avec des plans de lancement dans une variété d’endroits, y compris la France, l’Allemagne, le Canada, l’Australie et les États-Unis, le prix du nouveau niveau d’adhésion serait de 7 € à 9 € (environ 6,05 € à 7,77 €) tandis que le L’abonnement mensuel le plus basique actuel sans publicité s’élève à environ 9,99 € (6,99 €).

Rien que cette année, Netflix a perdu plus d’un million de clients autrefois fidèles – que l’on pense être le résultat de la crise financière mondiale – et l’introduction de ce niveau moins cher financé par la publicité devrait générer à nouveau plus de buzz pour la plate-forme de streaming. .