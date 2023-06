Netflix va faire une série de Gustavo Cerati

Netflix

Le mythique chanteur argentin qui a dirigé Soda Stereo arrivera sur la plateforme qui a créé El amor después del amor.



©Getty ImagesNEW YORK – 02 NOVEMBRE : Gustavo Cerati pose avec ses prix pour « Meilleur album vocal solo de rock » et « Meilleure chanson rock » dans la salle de presse lors de la 7e édition des Latin Grammy Awards au Madison Square Garden le 2 novembre 2006 à New York. (Photo de Bryan Bedder/Getty Images)

Après le succès de L’amour après l’amouril a été confirmé qu’il y aura un autre musicien argentin avec sa propre série dans Netflix. Il s’agit de Gustave Ceratile chef de soude Stéréodécédé il y a près de dix ans.

La personne chargée de confirmer la nouvelle était john terre-neuvele scénariste qui a assuré avoir signé un accord avec la plateforme de streaming. « La série, bien sûr, va avoir une production similaire à celle de fito paezmais avec plus de matériel d’archives, beaucoup d’inédits »a-t-il affirmé.

Dans une série de tweetsa donné quelques détails sur ce que l’on peut attendre de cette nouvelle production. « Merci à tous pour vos félicitations. En raison de restrictions contractuelles, je ne peux pas dire grand-chose. Mais je vais avancer quelques détails dans ce fil. La première chose : ce sera une série de six chapitres, organisés chronologiquement, deux par décennie, les années 80, les années 90 et le XXIe siècle »a-t-il pointé.

Vers la fin de votre message, john terre-neuve conclu : « Après les années 80, avec toute sa complexité et sa sensualité, sa politique et son esthétique, mon moment préféré de Soda est quand ils ont joué le 9 juillet 1991. On dit que c’est le plus grand concert du 20ème siècle en Argentine ».

+Quand la série de Gustavo Cerati pourrait-elle sortir sur Netflix

On ne sait pas quand la nouvelle série de Gustave Cerati mais tout indique que nous pourrions la voir l’année prochaine, pour coïncider avec le dixième anniversaire de sa mort, en septembre. Bien sûr, si cela prend autant de temps qu’avec la série de fito paezPeut-être que vous devez attendre plus longtemps.

