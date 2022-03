Netflix va faire un remake de Spy Kids

Netflix

La saga créée par Robert Rodríguez et mettant en vedette Daryl Sabara et Alexa Vega est prête pour une nouvelle fournée d’aventures. Le premier film est sorti en 2001.

©IMDBSpy Kids est sorti en 2001.

Après deux décennies de sa création et quatre films au total, espionner les enfants est prêt à raconter une nouvelle aventure. La série créée par Robert Rodríguez est sorti en 2001 et a joué Daryl Sabara et Alexa Végaen plus d’avoir Antonio Banderas comme l’une de ses principales figures. Maintenant, main dans la main Netflixtout est prêt pour la production d’un nouveau long métrage.

Ceux chargés de confirmer la nouvelle étaient les journalistes de date limiteoù ils ont souligné que Robert Rodríguez a conclu un accord avec la plateforme de streaming et sera en charge à la fois de la réalisation et de l’écriture de ce nouveau film de espionner les enfants. Pour le moment, seul le réalisateur serait de retour puisque, comme le rapporte, l’idée est de se concentrer sur une nouvelle famille d’espions.

L’histoire de espionner les enfants Il se concentrait sur deux petits agents qui devaient se glisser dans le monde des adultes pour libérer leurs parents après avoir été capturés par un ennemi féru de technologie. Les aventures ont duré une décennie, la quatrième étant la dernière à sortir au cinéma en 2011. En plus des acteurs susmentionnés, le casting comprenait des personnalités telles que Carla Gugino, Alan Cumming, Cheech Marin, Danny Rejo et Tony Shalhoub.

Au Netflix ils savent très bien que espionner les enfants Il a un public plus que fidèle et ils soulignent cette nostalgie. Entre les quatre premiers films de la saga, plus de 500 millions de dollars ont été récoltés à travers le monde. Pour Rodríguez Ce sera la deuxième collaboration avec la plateforme qui lui permet de relancer un projet personnel. En 2020, il a été créé on peut être des hérosqui était une suite issue de son film Les aventures de Sharkboy et Lavagirl en 3D.

Une tentative de copie de Spy Kids ?

Le succès des films Robert Rodríguez Elle se mesure à la fois par la manière dont elle a été reçue par les fans, qui se souviennent encore de chacune de ces productions, ainsi que par certaines histoires très similaires qui sont venues plus tard. L’un d’eux était grands espionsdirigé par peter segal et mettant en vedette Dave Bautista et Chloé Coleman. L’histoire se concentre sur l’un des meilleurs agents du monde qui est découvert par une fille alors qu’il espionnait sa mère, ainsi, les deux formeront une alliance particulière. vous pouvez le voir dans hbo max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂