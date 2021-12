Netflix va à tout : ils vont lancer leur propre média

Les galets d'argile expansés organiques élèvent l'aquaculture hydroponique 100g d'orchidées de médias

Les galets d'argile expansés organiques cultivent des médiums d'orchidées hydroponiquesAquaculture 100g granulés d'argile de jardin biologique100g d'argile expansée naturelle Inert, pH neutre, décoratif propre.Il peut remplacer le sol horticole, filtrer la qualité de l'eau et maintenir l'eau et les nutriments Propre et propre, à la fois beau et propre Produit des ions négatifs et favorise la croissance des plantes Peut être réutilisé après le nettoyage 100 g par paquet , environ 1,5 cm de diamètre, principalement rond et ovalePour les orchidées - La structure poreuse des galets d'argile fournit une excellente aération et agit comme un réservoir d'eau.Pour la culture hydroponique - Assure une bonne aération des racines et empêche la pourriture, l'excès d'acidité et les ravageurs du sol.100g de galets d'argile Hydroponic Expanded Rocks Cette argile naturelle est extraite, formée en granulés, puis cuits au four à des températures élevées pour amener l'argile à se dilater en boules résistantes et légères. L'argile a naturellement une action capillaire équilibrée, avec une structure de surface idéale. L'argile expansée est semi-poreuse et ne flotte généralement pas comme d'autres produits le peuvent. Pour de meilleurs résultats, rincez toute l'argile expansée avant utilisation. Il est réutilisable tant qu'il est soigneusement nettoyé entre les utilisations. Contenu de l'emballage: 1 sac (100g) d'argile expansée naturelle