Netflix trolling les fans d’éducation sexuelle qui sont devenus viraux

Saison 3 de ‘Éducation sexuelle’ est l’une des versions les plus attendues de ce 2020 sur le service de streaming Netflix. Les fans devraient continuer à attendre, car c’était l’une des nombreuses productions affectées par la pandémie de coronavirus et ils ont pu reprendre le tournage comme d’habitude début septembre.

Début décembre 2020, les premières photos du tournage étaient connues, publiées officiellement par les réseaux sociaux de la série, où nous avons vu Ncuti gatwa (Eric Effiong) déjà Patricia Allison (Ola Nyman). En plus d’un manuscrit de Tanya Reynolds (Lis): « J’aime prendre des photos pendant que nous attendons sur le plateau. Je voulais en partager avec vous dans les coulisses. ».

Comme nous l’avons mentionné, les fans ont hâte de voir la suite de l’histoire et sont attentifs à chaque nouvelle fonctionnalité qui apparaît. C’est pourquoi le compte Twitter officiel de Netflix Amérique latine a décidé d’utiliser cette qualité des adeptes du programme pour les jouer une blague qui est devenue virale. Regarde la!

Le 31 février, je vous annonce la date de sortie de Sex Education 3. ✋ Promise. – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

1 février 2021





« Le 31 février, je vous annonce la date de sortie de Sex Education 3. Promise », étaient les mots de la publication qui ajoutent plus de 5 000 retweets et plus de 70 000 likes, en plus de nombreux commentaires et réponses qui ont fait rire les utilisateurs de Twitter, depuis certains sont tombés amoureux de la traîne Netflix.

Pour le moment, il n’y a pas de date confirmée de la troisième saison de ‘Éducation sexuelle’, mais certains estiment que les huit nouveaux épisodes arriveraient dans la première moitié de 2021. Jusqu’à présent, la vérité est les ajouts au casting: Jemina Kirke (réalisateur Hope), Jason Isaacs (Peter Groff) et Dua seleh (Citron vert).