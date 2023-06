Netflix : TROIS FILMS LGBT+ à regarder pendant le mois de la fierté

Cinéma

Juin est considéré comme le mois de la fierté dans le monde entier. C’est pourquoi nous vous disons ici quels sont les trois films LGBT + les plus reconnus sur Netflix aujourd’hui.



Alex Strangelove, l’un des films recommandés.

Juin Il est reconnu mondialement commel Mois de la fierté ou mois de la fierté LGBT. En effet, la confrontation qui a eu lieu dans un bar de New York appelé Auberge de Stonewall dans 1969où un groupe de personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres, intersexes et queer ont décidé d’affronter la police pour la première fois. Dans ce contexte, de nombreuses personnes ont commencé à rechercher des productions liées à la lutte LGBT+.

C’est pour cette raison que dans Spoiler, nous partageons trois des films Netflix les plus reconnus liés à la lutte LGBT+. De plus, à côté de chaque titre, vous pourrez savoir de quoi parle chaque production afin que vous puissiez commencer à voir celle qui attire le plus votre attention en premier.

+Trois films Netflix sur les LGBT+ à regarder pendant le mois de la fierté

Alex Folamour : est une comédie romantique américaine réalisée et écrite par Craig Johnson et interprétée par Daniel Doheny. Là, Alex Truelove envisage de perdre sa virginité avec sa charmante petite amie Claire. Mais tout s’effondre lorsqu’elle rencontre le tout aussi adorable Elliot. Il a une durée de 1 heure et 38 minutes.

+Pourquoi le mois de la fierté de juin est-il ?

Dans la tôt le matin du 28 juin 1969 il y a eu un affrontement Dans un bar à New York qui s’appelle le Stonewall Inn. Là-bas, un groupe de gay, lesbienne, bisexuel et transgenre, intersexe et queer ils ont décidé d’affronter la police pour la première fois pour défendre leurs droits.

L’une des premières villes à se joindre à ce qui s’est passé à New York pour montrer sa rébellion contre le système a été Les angesen 1970. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus massif et le 28 juin est devenu le Journée internationale de la fierté.

