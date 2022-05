Netflix triomphe avec The Kingdom aux Platinum Awards 2022

Prix ​​Platine 2022

Le Royaume a été l’un des grands gagnants de la soirée des Platinum Awards 2022 en remportant les récompenses les plus importantes à la télévision. Découvrez comment la série Netflix s’en est sortie !

©NetflixNetflix triomphe avec The Kingdom aux Platinum Awards 2022.

Les Prix ​​Platine du cinéma et de l’audiovisuel ibéro-américains ont tenu leur neuvième édition ce dimanche à l’IFEMA Palacio Municipal, situé à Madrid. Dans ledit prix, Le Royaumesérie argentine du service de streaming Netflixest arrivé parmi les meilleurs candidats et a finalement triomphé dans trois des six catégories de production télévisuelle, l’une d’entre elles étant la plus recherchée par les nominés.

Cette émission est arrivée sur la plateforme à la mi-août de l’année dernière et a balayé sa première saison en ayant une histoire engageante, ce qui l’a amenée à être considérée dans ce type d’événement. « Après la mort de son colistier, un chef religieux devient le candidat favori à la présidence. Alors qu’il saisit la grande opportunité qui s’offre à lui, l’enquête pour meurtre continue son cours »a avancé son synopsis prometteur.

+Le Royaume triomphe aux Platinum Awards 2022

La fiction argentine est arrivée avec des nominations dans toutes les catégories et le premier à remporter le prix a été Joaquin Furriel Quoi Meilleure performance masculine de soutien dans une mini-série ou une série télévisée. Après quelques livraisons, il était temps de célébrer pour Marcelo Pineyro et Claudia Pineiro Quoi Meilleurs créateurs de mini-séries cinématographiques ou de séries télévisées.

Enfin, ils ont remporté la plus haute distinction de la soirée en tant que Meilleure mini-série ou télésérie cinématographique ibéro-américainedans une catégorie dans laquelle ils ont concouru avec Isabelle (Le Chili), Luis Miguel : la série (Mexique) et Narcos : Mexique (Mexique). Chino Darin, Mercedes Morán et Nancy Dupláa ils n’ont pas réussi dans leurs short-listes respectives, mais le jour victorieux de la série ne se dément pas.

Après le succès de la première saison, Le Royaume Oui Netflix Ils travaillent déjà sur leur deuxième opus. On savait récemment que le tournage avait commencé avec de nouveaux visages tels que Florencia Raggi, Diego Velázquez, Maite Lanata, Julieta Cardinali, Agustín Aristarán et John IngaramoBien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂