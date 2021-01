Netflix travaillerait sur une fonctionnalité audio spatiale pour AirPods Pro et AirPods Max

20 janv.2021 15:38:31 IST

Netflix travaillerait sur la nouvelle fonctionnalité audio spatiale d’iOS 14 dans le but de donner à certains utilisateurs Apple le goût de l’audio spatial sur l’application. Actuellement, seuls les AirPods Pro et AirPods Max ont la fonctionnalité d’audio spatial et il semble maintenant que le fournisseur de services de streaming de contenu développe la prise en charge de la qualité audio sur iPhone et iPad depuis décembre de l’année dernière. Selon un portail technologique français, IphoneSoft, Netflix va lancer la fonctionnalité par Spring. Le portail a cité des informations d’un développeur anonyme qui fait partie de la partie développement de l’entreprise aux États-Unis.

Audio spatial, selon Apple, est une fonctionnalité qui fournit aux utilisateurs un son tridimensionnel qui enveloppe l’utilisateur où qu’il aille, bougeant sa tête ou son appareil. La spécification est livrée avec un « suivi dynamique de la tête » et, selon la firme basée à Cupertino, elle produit « un son de théâtre qui vous entoure du film ou de la vidéo que vous regardez, de sorte qu’il semble que le son provienne de tous. autour de vous ». De plus, le champ sonore reste «mappé» sur l’appareil afin que la voix puisse rester avec l’acteur ou l’action qui est affichée à l’écran.

Bien que cela ne fonctionne que sur AirPods Pro ou AirPods Max, pour activer l’audio spatial, les utilisateurs doivent également disposer d’un iPhone 7 ou de modèles ultérieurs. Dans le cas des iPad, il doit s’agir de l’un des modèles suivants: iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) et versions ultérieures; iPad Pro 11 pouces; iPad Air (3e génération); iPad (6e génération) et versions ultérieures; et iPad mini (5e génération). Il est également accessible dans iOS ou iPadOS 14 ou version ultérieure.

Même si Netflix apporte la fonction audio spatiale, elle ne fonctionnera probablement que pour les appareils Apple, et en particulier uniquement sur les appareils compatibles avec la fonction audio spatiale. Ce ne serait pas une surprise si Netflix introduit le plan uniquement pour ses niveaux Premium les plus élevés.

