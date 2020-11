Netflix travaillerait sur une fonction de minuterie de sommeil qui pourrait aider les utilisateurs à enregistrer des données

Tendance FP19 nov.2020 15:12:16 IST

Netflix travaillerait sur la mise en veille d’une minuterie dans l’application. Cela évitera sans aucun doute aux utilisateurs un gaspillage indésirable de données pendant qu’ils somnolent pendant un événement de surveillance excessive. Selon les rapports, les chaînes de la dernière version de Netflix 7.82.1, qui est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs d’Android, révèlent que l’application pourrait bientôt offrir aux utilisateurs la possibilité d’arrêter automatiquement la lecture de la vidéo après un délai défini. La minuterie de sommeil peut également s’avérer fructueuse lorsque vous êtes réveillé car elle vous rappellera de donner à vos yeux un peu de repos.

Experts à Développeurs XDA étudié le Fichier APK de la dernière mise à jour logicielle et a trouvé une chaîne pour un bouton de minuterie de sommeil. Cette chaîne suggère que Netflix ajoutera un bouton de mise en veille à l’interface utilisateur du lecteur vidéo et que les utilisateurs pourront programmer une heure particulière pour que Netflix arrête la lecture.

Cependant, ils n’ont pas trouvé de mises en page ou d’images liées à la fonction de sous-production. Cela signifie que la fonctionnalité est actuellement dans les phases préliminaires de développement et que la minuterie de mise en veille ne sera donc pas disponible sous peu dans l’application. De plus, comme aucun code associé n’a été trouvé dans l’APK Netflix 7.82.1, il est possible que la fonctionnalité ne se concrétise jamais.

Comme le souligne le rapport, Netflix demande actuellement aux utilisateurs s’ils regardent encore. Mais la boîte de dialogue qui lit: «Êtes-vous toujours en train de regarder» apparaît à des moments aléatoires et ne peut pas être contrôlée par les utilisateurs. Ainsi, bien que cela puisse enregistrer votre progression lorsque vous vous êtes endormi une fois, ce n’est pas une solution sûre. Une autre solution consiste à désactiver l’option de lecture automatique, afin d’empêcher la lecture continue.

Pendant ce temps, Netflix prévoit de déployer «StreamFest» le 4 décembre en Inde. Grâce à cela, la plateforme de streaming fournira ses services gratuits pour les non-abonnés pendant 48 heures.

