Netflix travaille sur le film de cas GameStop-Wall Street avec Noah Centineo

Internet et les réseaux sociaux ont explosé la semaine précédente avec un événement rarement vu: fin janvier un groupe d’utilisateurs du réseau social Reddit causé des pertes millionnaires aux fonds d’investissement de Wall Street, après avoir gonflé artificiellement la valeur des entreprises qui ne traversent pas leur apogée économique, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé dans le film «The Big Bet».

Ce qui s’est passé, c’est que certains financiers ont parié que les actions de l’entreprise GameSpot tomberait en raison de l’avancée du commerce numérique dans la vente de jeux vidéo, mais ces utilisateurs ont augmenté leurs parts à un 1 200%, ce qui fait que ceux qui avaient prédit un événement négatif sont ceux qui ont subi des pertes millionnaires.

Comme nous l’avons mentionné, cela fait directement référence à la mémoire populaire avec le film réalisé par Adam McKay de 2015, puisque l’histoire est clairement tirée d’un film, et c’est pourquoi quiconque a posé les yeux sur cette histoire n’est ni plus ni moins que le service de streaming Netflix, selon le rapport des médias Date limite. Là, ils rapportent que Mark Boal est prêt à écrire le scénario du film qui n’a toujours pas de nom et le protagoniste sera Noah Centineo, reconnu par «À tous les garçons: PS je t’aime toujours».

Noah Centineo a été jeté dans un film sans titre sur le chaos de Wall Street à partir de la montée en flèche des actions de GameStop en raison de Reddit. Il sera publié par Netflix avec Mark Boal en pourparlers pour écrire le script. (Source: date limite) pic.twitter.com/XzpWaDC8ph – DiscussingFilm (@DiscussingFilm)

1 février 2021





On a récemment appris que MGM avait acquis les droits du livre ‘Le réseau antisocial’ (La Red Antisocial), écrit par Ben Mezrich, après un appel d’offres avec d’autres sociétés de production. Selon la presse, le plan était également de raconter l’histoire de ce qui s’est passé la semaine dernière, mais pour le moment, on ne sait pas si c’est la même chose que Netflix a en tête.

Le but d’amener cette histoire à l’écran est faire la lumière sur le phénomène de la façon dont les médias sociaux ont uniformisé les règles du jeu et permis aux masses de défier les gardiens du statu quo, pour le meilleur et pour le pire. Les exemples vont du rallye des actions de GameStop, d’AMC et d’autres retardataires qui sont soumis à des manœuvres de vente à découvert de la part de fonds spéculatifs d’un milliard de dollars.