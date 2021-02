Netflix transformera les livres classiques de Redwall en films d’animation et émissions de télévision

Netflix adapte une série classique de livres en films et émissions de télévision. Le service de streaming a obtenu les droits de Brian Jacques ‘ Redwall séries de livres. Ils seront réinventés à l’écran à la suite d’un accord de droits entre Penguin Random House Children’s UK et Netflix. C’est la première fois que les droits sur toute la série de livres sont détenus par une seule société.

Grande nouvelle! Le créateur d’Over The Garden Wall travaille sur une adaptation de Redwall pour Netflix! Je me prépare déjà pour les scènes de fête. pic.twitter.com/6bie3CwpqI – NX (@NXOnNetflix) 10 février 2021

Pour commencer, un film basé sur le premier livre de Brian Jacques dans la série, Redwall, est actuellement en développement. Écrivain Patrick McHale (Au-dessus du mur du jardin, Pinocchio). De plus, Netflix travaille sur une série d’événements basée sur le personnage de Martin le guerrier. Le film est plus significatif car ce sera la première fois qu’un long métrage basé sur l’une de ses œuvres sera produit. Netflix, pour accompagner l’annonce, a publié une première œuvre d’art. Ben Horslen, éditeur de fiction chez Penguin Random House Children’s, avait ceci à dire.

«Nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer cet accord. Ces histoires toujours populaires ont été gravées dans le cœur de millions de lecteurs, et nous sommes ravis de nous associer à Netflix pour présenter ces personnages bien-aimés à l’écran pour que les familles du monde entier puissent en profiter.»

Les livres relatent les aventures des animaux héroïques qui habitent le havre forestier de l’abbaye de Redwall. Le premier roman a été publié en 1986, avec 21 autres à venir dans les années qui ont suivi. Ils se sont vendus à plus de 30 millions d’exemplaires et ont été traduits dans plus de 20 langues. Brian Jaques est décédé en 2011. Alan Ingram, un représentant de The Redwall Abbey Company, propriétaire de la propriété intellectuelle de Jacques, avait ceci à dire.

«Brian a souvent parcouru le monde pour raconter ses histoires sur Redwall au jeune public, le plus souvent dans leurs écoles. Brian aurait été très heureux de voir que Netflix partage sa joie et son désir de donner vie à ses histoires en tant que nouvel univers de films , des séries et potentiellement bien plus encore pour un public de tous âges. Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette nouvelle entreprise avec Netflix et Penguin Random House UK. «

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées. Quoi qu’il en soit, Netflix s’est avéré avoir des poches profondes et, comme tous les autres services de streaming qui inondent maintenant le marché, ils ont besoin d’un contenu de premier plan pour garder les abonnés. Compte tenu de l’audience massive de ces livres à travers le monde, il semble que cela pourrait se transformer en une vaste franchise, une avec énormément de sources à tirer.

Redwall rejoint la liste croissante de fonctionnalités animées de Netflix. Cette liste comprend les nominés aux Oscars Klaus, Kris Pearn’s Les Willoughby et Glen Keane, lauréat d’un Oscar Au-dessus de la lune. À partir plus tard cette année, ils ont Retour à l’Outback, De Richard Linklater Apollo 10 ½: une aventure de l’ère spatiale, Chris Williams ‘ La bête de la mer, Henry Selick’s Wendell et sauvage, Nora Twomey Le dragon de mon père, De Guillermo del Toro Pinocchio, Wendy Rogers ‘ L’éléphant du magicien, De Minkyu Lee Le garçon sorcier, et Poulet Run 2. Assurez-vous de vérifier les illustrations de Netflix Twitter NX Compte.

