Netflix transforme la bande dessinée graphique de Keanu Reeves en un film d’action en direct classé R

Netflix transforme une bande dessinée graphique écrite par Keanu Reeves et Matt Kindt et dessinée par Ron Garney en un film d’action réelle.

BRZRKR (qui se prononce berserker) parle d’un homme mi-humain mi-dieu et « contraint » à la violence.

Le synopsis explique: « Après avoir erré dans le monde pendant des siècles, B. a peut-être finalement trouvé un refuge – travaillant pour le gouvernement américain pour mener des batailles trop violentes et trop dangereuses pour quiconque.

« En échange, B. se verra accorder la seule chose qu’il désire – la vérité sur son existence sanglante sans fin… et comment y mettre fin. »

Cela semble assez intense et il semble que la version en direct de la série limitée à 12 numéros sera tout aussi violente.

Il y a une scène où la tête d’un gars explose sous un seul coup de poing et un autre moment où un gars se fait poignarder avec un morceau de sa propre cage thoracique. Oui, c’est exceptionnellement violent.

Keanu Reeves produira et jouera dans le film et il fait équipe avec Le Batman l’écrivain Mattson Tomlin pour aider à transformer les pages de la bande dessinée en un script.

En plus de cela, Netflix a également commandé une série dérivée d’anime télévisé sur BRZRKR.

« Mon ambition ou mon espoir n’est pas de faire une version filmée de la bande dessinée pour qu’ils aient des choses en commun, certainement le personnage principal et son genre de règles, mais que nous puissions également l’emmener ailleurs.

« Nous discutons avec différentes sociétés d’animation et essayons de comprendre cela. Et, encore une fois, pour moi, j’espère être inspiré et influencé … il y a quelques règles à l’histoire, mais je veux aussi d’autres créateurs d’en faire leur version.