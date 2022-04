Netflix : toutes les séries et films qui arrivent sur la plateforme cette semaine (11/4 au 17/4)

Que regarder sur Netflix ? C’est une question qui est déjà devenue quelque chose de commun chez les fans de cinéma et de séries. La compagnie, sous le commandement de Ted Sarandos, est devenu le grand allié de milliers de personnes à travers le monde qui recherchent un moment de tranquillité et de déconnexion avec un bon produit de télévision. A tel point que la plateforme décide de renouveler l’intégralité de son catalogue chaque semaine et ainsi de laisser moins de place aux utilisateurs pour s’ennuyer.

Par conséquent, et afin de répondre à la question initiale, Netflix décide de faire plus d’une première par semaine. Le calendrier de la plateforme change tous les mois et, dans les quatre semaines qui composent chaque mois, il y a une nouvelle version. En réalité, pour la semaine qui vient de commencer et qui va du 11/04 au 17/04, le géant du streaming se prépare à publier différentes séries et films. Rencontre-les:

+ Premières Netflix pour cette semaine (du 11/04 au 17/04) :

– 11 avril :

Il n’y a pas de premières prévues

– 12 avril :

vient la première de Entre Grille et Grilleune mini-série comique de six épisodes réalisée par et avec catherine taté. Dans ce strip, la plateforme parvient à innover dans le genre en montrant la meilleure version des détenus d’une prison.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Derrière le bar est une comédie de style faux documentaire qui se déroule dans une prison fictive pour femmes, la prison de Woldsley. L’écrivaine-créatrice Catherine Tate joue plusieurs personnages, de la directrice de prison Laura Willis, qui croit en la créativité comme voie de réhabilitation, au psychopathe Big Viv, un détenu purgeant une peine de prison à vie. L’histoire se déroule sur une période de six semaines au cours desquelles les prisonniers répètent une comédie musicale sous la direction de Cheryl Fergison, l’une des vedettes de la populaire série « EastEnders ». Les répétitions rassemblent un groupe de femmes très diverses, qui parviennent à trouver leur voix, à augmenter leur estime de soi et à renforcer leur amitié. Drôle et étonnamment émouvant, Entre les barreaux et les barreaux capitalise sur les aspects les plus humoristiques de la vie carcérale.”.

– 13 avril :

La deuxième saison de presque heureux Arrive sur Netflix le 13 avril. Avec Sébastien Wainrachencore une fois, en tant que protagoniste, la fiction argentine se prépare à lancer ses nouveaux épisodes après la fin mémorable de la première partie.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Dans la deuxième saison de Casi feliz, Sebastián approfondit les conflits avec tous ses liens : avec son ex-femme, qui est enceinte d’un autre homme, avec ses enfants, qui grandissent et l’affrontent, avec ses collègues, qui le respectent. de moins en moins, avec son frère, qui remet en question chacun de ses pas dans la vie et, surtout, avec lui-même. Ce qui pourrait être un drame devient une comédie permanente, parfois confortable, parfois inconfortable. Sébastien sera-t-il enfin heureux ?”.

– 14 avril :

Il n’y a pas de sorties programmées.

– 15 avril:

C’est le jour où il y aura plus de premières dans Netflix. Avec quatre séries entièrement nouvelles et un film, la plateforme aura une journée de sorties pures. Les séries qui sortent sont : Anatomie d’un scandale, Les Héritiers de la Terre, Les 7 vies de Léa Oui DC’s Legends of Tomorrow : Saison 6. Par contre, quant au film, il arrive : Choisir ou mourir qui mettra en vedette Asa Butterfield.

synopsis officiel de Anatomie d’un scandale: « À la fois thriller psychologique et drame judiciaire captivant, la série se déroule à travers les scandales personnels et politiques de l’élite britannique, un monde où la vérité se cache entre justice et privilège. James et Sophie Whitehouse vivent une vie parfaite pleine de luxe. James, un ministre avec une belle famille, a un cheminement de carrière imparable jusqu’à ce qu’un scandale sur son passé soit révélé. L’avocate Kate Woodcroft, également au dossier irréprochable, est en charge des poursuites pour prendre l’affaire, et son enquête menace de ne pas s’arrêter devant le Parlement, ni le mariage Whitehouse, ni sa propre estime personnelle.”.

synopsis officiel de Les héritiers de la terre: « Le jeune ingénieux Hugo Llor s’efforce de réussir dans la Barcelone du XIVe siècle alors qu’il cherche à tenir une promesse qu’il a faite à la famille Estanyol.”.

synopsis officiel de Les 7 vies de Léa: « Après avoir retrouvé le corps d’un jeune homme, Léa se réveille dans les années 90, où elle change sept fois de corps pour tenter de résoudre le mystère de sa mort… et l’empêcher.”.

synopsis officiel de Les légendes de demain de DC: « Un mystérieux maître du temps arrive du futur et rassemble une équipe unique de super-héros et de méchants pour sauver le monde d’un mal puissant.”.

synopsis officiel de Choisir ou mourir: « Un prix en argent amène deux amis à ressusciter un jeu vidéo des années 80 et dans un monde où ils doivent survivre à des horreurs d’un autre niveau.”.

– 16 et 17 avril :

Il n’y a pas de premières prévues.

