Netflix : tout ce que l’on sait sur The Residence, la nouvelle série de Shonda Rhimes

NETFLIX

Le producteur tentera de répéter le succès de Bridgerton et Inventing Anna. Découvrez de quoi va parler cette fiction avec la même équipe Scandal !

© GettyShonda Rhimes, le visage derrière le succès de Bridgerton.

La première bande-annonce officielle de la deuxième saison de Bridgerton Il a révolutionné les fans de la série. Et ce n’est pas pour moins, puisque cette fiction a su devenir l’une des plus vues Netflix. Quelque chose de similaire s’est produit ces dernières semaines avec la mini-série Inventer Anna. Toutes ces réussites portent le même nom derrière : Shonda Rhimes. Et la scénariste, réalisatrice et productrice a déjà son prochain projet en tête.

Parmi les titres de sa société de production figurent Grey’s Anatomy, Scandal, Comment s’en tirer avec un meurtre ou Station 19. De cette façon, nous pouvons affirmer que son nom est synonyme de succès. C’est pourquoi, chaque fois qu’il fait allusion à son prochain strip, les fans sont déjà enthousiasmés par l’idée. Le tour cette fois sera La demeureune série originale du N rouge, qui apparaît comme le troisième projet commun entre le showrunner et la plateforme de streaming

Ce sera, en principe, une première saison de huit épisodes où drame et mystère promettent d’être parfaitement combinés. Il sera basé sur le roman La résidence : dans le monde privé de la Maison BlanchePublié par Kate Andersonqui met en scène un détective qui doit être impliqué dans une enquête sur un meurtre à la Maison Blanche, où 157 personnes qui fréquentent le manoir présidentiel deviennent des suspects.

Un espace de 5 100 mètres carrés avec 132 pièces sera l’espace dans lequel se déroulera le grand mystère. Tout au long de cette production, ils tenteront de répéter le grand boom de Inventer Anna et Bridgerton. Alors que cette fois son showrunner sera Paul-William Davisfigure derrière le succès de scandaleson producteur exécutif sera Betsy Bières, à la tête d’une équipe prestigieuse.

Quand arrivera-t-il sur la plate-forme ? Pour le moment, sa date de sortie est inconnue. Ni les acteurs ni les détails de leur tournage n’ont été dévoilés. Pourtant, Netflix a avancé : «Un roman policier situé à l’étage, au rez-de-chaussée et à l’arrière de la Maison Blanche, mettant en vedette le personnel hétéroclite du manoir le plus célèbre du monde”.

