Netflix : tous les spéciaux d’Ali Wong, le protagoniste de Bronca

Ali Wong incarne Amy aux côtés de Steven Yeun dans la série Bronca. Découvrez d’autres films, séries et spéciaux stand-up que vous pouvez regarder sur Netflix et qui la présentent comme personnage principal.

Ali Wong joue dans Bronca sur la plateforme de streaming.

Si vous êtes un fan de comédies dramatiques, alors vous avez sûrement vu Lignela nouvelle série de Netflix créé par lee sungjin. Avec 10 épisodesla fiction a dans ses rôles principaux Steven Yeun et Ali Wong. Ils sont chargés d’incarner l’histoire d’un entrepreneur défaillant et d’une femme d’affaires mécontente qui s’affrontent dans un incident de rage au volant. Mais ce n’est pas la seule production avec Ali Wong disponible sur la plateforme de streaming.

Dans cette nouvelle production, l’actrice se met dans la peau de Amy, qui -de cette rencontre hostile- devient incontrôlable et fait ressortir le pire en elle-même. Rien qu’en regardant quelques épisodes, on se rend compte qu’elle est une grande comédienne. C’est pourquoi, si vous avez aimé son travail, vous devriez voir d’autres séries, films et spéciaux proposés par le service d’abonnement.

Parmi eux se distingue peut-être pour toujours, le long métrage dans lequel il a joué avec Randall Park en 2019 et qui ne dure qu’1h42. Il y donne vie au célèbre chef Sasha qui, après quinze ans sans se voir, rencontre le musicien Marcus. Leurs univers s’avèrent plus que différents, mais ils conservent toujours des sentiments amoureux l’un pour l’autre.

De même, il a prêté sa voix à des séries animées pour adultes comme Tuca & Bertie, grande bouche et Ressources humaines. Mais, sans aucun doute, son point fort est le stand up : en plus de faire partie de la spéciale Le meilleur du stand-up 2022 et de diriger Sheng Wang : sucrée et juteusea trois spéciaux de pure comédie qui vous montreront une facette différente de Ligne. Consultez la liste ci-dessous!

+ Spéciaux Ali Wong sur Netflix

Ali Wong : Bébé Cobra (2016)

Synopsis: Dans son stand-up spécial, Ali Wong discute de ses aventures sexuelles, de la thésaurisation compulsive, du processus difficile de la grossesse et de la terreur du féminisme.

Ali Wong: épouse de coup dur (2018)

Synopsis: Deux ans après le hit Baby Cobra, Ali Wong est de retour pour livrer un déluge de vérités hilarantes sur le mariage et la maternité.

Ali Wong : Don Wong (2022)

Synopsis: En plus de faire du stand up, Ali Wong a beaucoup travaillé en tant qu’actrice (Maybe Forever) et scénariste (Newcomers) et en tant que doubleur (Big Mouth).

