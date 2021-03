Netflix: tous les critères pour renouveler votre série

L’arrivée de la pandémie de coronavirus a affecté le monde entier, mais l’une des industries qui a le plus souffert est l’industrie cinématographique. Cependant, avec le virus un peu plus contrôlé, les bandes ont commencé à rouler et certaines premières sont déjà en préparation pour cette année, notamment en Netflix.

Le géant du streaming a été le fidèle compagnon de nombreux utilisateurs lors des différents verrouillages qui ont eu lieu, mais a également dû subir les hauts et les bas de la pandémie. C’est que, avec le COVID fermant les pays, les frontières et les aéroports, pour les productions il était impossible de faire avancer certaines de leurs séries, alors ils ont décidé de les retarder ou, dans le pire des cas, de les suspendre.

Le bâtiment Netflix à Los Angeles. Photo: (Getty)



Comment Netflix décide-t-il de renouveler ou non sa série?

La plate-forme a toujours été caractérisée par le maintien de ses politiques en toute confidentialité, par conséquent, il a toujours été difficile de savoir comment ils font pour évaluer le succès de chaque série, film ou, aussi, pourquoi ils décident de les renouveler. Mais maintenant, la raison pour laquelle Netflix il faut généralement plusieurs semaines pour annoncer une nouvelle saison.

Cindy Holland, vice-présidente de la programmation du géant du streaming, a révélé, il y a quelques mois, les critères de l’entreprise pour aller de l’avant avec un strip. « Ce que nous vérifions généralement le plus, c’est si vous recevez la quantité d’audience nécessaire qui justifie le coût du spectacle.« puis ajouté: « Nous sommes très prudents, il y a de nombreux facteurs dans les décisions finales».

Pourquoi les films ou séries disparaissent-ils de Netflix?

Comme toute entreprise, Netflix Il dispose également de fournisseurs qui, du monde entier, vous vendent des licences de films ou de séries d’études cinématographiques afin qu’ils puissent les inclure dans leur catalogue. Mais, Tous ces droits sont pour une durée déterminée et, s’ils ne génèrent pas de succès, l’entreprise peut décider de ne pas les renouveler. Pour cela, ils prennent en compte les facteurs suivants:

1. Quelle est la popularité et le coût d’un titre en particulier?

2. Y a-t-il d’autres facteurs saisonniers ou régionaux?

3. Les droits de renouvellement de licence sont-ils toujours disponibles?