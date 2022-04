Netflix : Top 3 des films les plus regardés la semaine dernière (18 au 24 avril 2022)

Netflix

Trois films ont réussi à prendre le dessus sur le classement de Netflix au cours des sept derniers jours. FlixPatrol présente la liste avec le contenu préféré des abonnés. Y a-t-il une surprise ?

©NetflixNetflix : Top 3 des films les plus regardés la semaine dernière (18 au 24 avril 2022).

La semaine n’a pas été facile pour le service de streaming Netflix, puisqu’une forte baisse du nombre d’abonnés dans le monde s’est confirmée et on s’attend à ce qu’il y en ait des millions dans les mois à venir. Bien qu’ils mettent en œuvre un plan pour éviter l’effondrement, la seule chose qui leur reste pour le moment est de continuer à parier sur leur contenu original. Les films ont gagné en considération ces derniers temps et nous présentons ici leur Top 3 hebdomadaire.

Le mois de mai approche et la plateforme a déjà annoncé les titres qui feront bientôt partie de sa bibliothèque, avec Un accord parfait, L’arme de la tromperie, La quarantaine et instinct dangereux comme le plus en vue. Ces derniers jours, il y a eu des films intéressants qui ont retenu l’attention des utilisateurs et c’est pourquoi ils ont positionné leurs favoris dans le classement que nous vous présenterons. Ce sont les films les plus choisis du 18 au 24 avril !

+Les 3 films les plus regardés sur Netflix cette semaine

3- La mégère indomptable

L’expansion internationale a fait parier Netflix sur des productions d’autres pays que les États-Unis et force est de constater que le résultat est favorable. Ce film polonais est arrivé le 13 avril et en moins d’une semaine il a attiré avec son synopsis : Lorsqu’une scientifique au cœur brisé rentre chez elle pour recommencer, son frère intrigant engage un bel étranger pour la convaincre de vendre sa terre..

2- Entre la vie et la mort

Joey King est l’une des stars les plus importantes de Netflix, après ce qui a été montré avec la trilogie de The Kissing Booth. Dans ce cas, l’actrice revient avec une nouvelle romance sur un adolescent qui survit à un accident de voiture qui a coûté la vie à son petit ami et croit qu’il essaie de renouer avec elle d’outre-tombe.

1- Choisir ou mourir

L’horreur est l’un des genres préférés des abonnés, mais si vous ajoutez qu’un acteur de Sex Education en est le protagoniste, l’intérêt sera encore plus grand. Selon FlixPatrol, Le nouveau film d’Asa Butterfield a été le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. De quoi s’agit-il ? 😀Des amis découvrent un jeu étrange qui offre un gros prix en argent. Cependant, le défi contient une malédiction sanglante, et ils découvrent bientôt qu’ils ne jouent pas pour de l’argent, mais pour leur vie. ».

