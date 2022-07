Netflix : The Crown a enfreint une règle impardonnable avec l’un de ses acteurs

in

Netflix

La cinquième saison de La Couronne se rapproche d’atteindre Netflix et peu à peu des détails sont révélés, comme la règle stricte que Peter Morgan a ignorée. La rencontrer.

Les premiers protagonistes de The Crown

Bien que La Couronne n’a jamais été accepté par la Maison royale britannique, Netflix a ignoré leurs intérêts et a poursuivi la série. Créé et réalisé par Peter Morgan, ce strip compte déjà quatre saisons à son actif et une cinquième sortira bientôt. Il n’y a pas encore de date confirmée, mais comme annoncé par la production, ce ne sera qu’en novembre lorsque les nouveaux épisodes sortiront enfin dans le monde entier.

A tel point que, une fois de plus, Netflix s’apprête à recevoir des notifications de Buckingham Palace contre La Couronne. Bon, s’il y a quelque chose qui a largement marqué la série, c’est sa façon de heurter les susceptibilités puisqu’elle racontait certains aspects des Windsors sans aucune hésitation. Sans aucun doute, c’est une création qui a tout pour continuer à captiver, non seulement en raison de son intrigue intéressante, mais aussi en raison de son niveau de production et de ses règles strictes lorsqu’il s’agit d’entrer dans cette fiction.

Il existe de nombreuses franchises, tout au long de l’histoire du cinéma, qui ont eu certaines règles pour pouvoir avancer. Et, bien sûr, La Couronne c’est l’une d’elles qui, cependant, ne l’a pas remplie parfaitement. En effet, étant une série basée sur la vie de personnalités britanniques, Netflix n’avait qu’une seule exigence : embaucher uniquement des acteurs britanniques. Mais, cela ne s’est pas produit puisque pour les premières éditions, ils comprenaient un acteur américain, qui a donné vie à l’un des membres les plus importants de la série.

Il s’agit de John Lithgow, qui personnifiait le célèbre Winston Churchill, personnage historique et vital de la Seconde Guerre mondiale, qui fut capturé par La Couronne. C’est pourquoi maintenant, l’artiste a participé à une interview avec GQ, où il évoque les rôles qui ont marqué sa carrière. Et, bien sûr, celui du Premier ministre de Grande-Bretagne ne pouvait pas manquer. Lors de son reportage, l’acteur a raconté des choses qui, jusqu’à présent, n’avaient pas été révélées et ont surpris les fans.

« Je suis allé à l’école de théâtre à Londres il y a de nombreuses années. Il y a donc ce type de fil en anglais. Je suis aussi anglais qu’un acteur américain peut en arriver à un pur semblant», a commencé à expliquer Lithgow. Puis il a ajouté : « Vous savez, quand vous pensez à Churchill, il est aussi différent de n’importe quel autre Anglais que de n’importe quel Américain. C’est un excentrique. Ils ont tout simplement adoré l’idée. Ils ont dit que nous avons vu tout le monde jouer à Churchill. Nous avons vu Burton le faire et Albert Finney le faire. Et ils étaient nombreux cette année-là. Et tous anglais. La mère de Churchill était américaine d’une part. C’est la première chose que Steven m’a dite quand je lui ai demandé pourquoi tu m’avais choisi. Et il avait cette affinité pour l’Amérique du Nord. ».

Avec cela, il est évident que derrière La Couronne il y a bien plus qu’une simple série qui agace la monarchie britannique. Et maintenant, avec l’arrivée de sa cinquième saison dans laquelle les années 90 se refléteront jusqu’au début du nouveau millénaire, la fureur de cette série va augmenter. À cette occasion, Diana of Wales redeviendra la protagoniste en raison du nombre de scandales qu’elle a joué au cours de ces années jusqu’à sa mort.

