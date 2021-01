Netflix teste une fonctionnalité pour mettre une minuterie sur les reproductions de séries et de films

Le lecteur classique que nous considérons comme un lecteur de contenu multimédia évolue lentement à mesure que de nouvelles formes de lecture et d’appareils apparaissent. Netflix est l’une des entreprises qui a le plus expérimenté, par exemple avec l’introduction du régulateur de vitesse de lecture il y a quelque temps. Maintenant vient une nouvelle fonctionnalité: un minuterie pour terminer la lecture après un temps spécifié.





Comme il apparaît dans l’application Android de certains utilisateurs, il est possible régler une minuterie qui met la série ou le film en pause que nous voyons. Le configurateur vous permet de définir une période de 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes ou lorsque l’épisode ou le film en cours de lecture se termine.

Lorsque l’heure est sur le point de se terminer, un avis apparaît en haut de l’écran pour vous en informer, avec la possibilité de le reporter davantage afin que la lecture ne se termine pas. Si la minuterie s’épuise, lLa lecture est interrompue et l’appareil éteint l’écran pour ne pas consommer plus d’énergie.

Les minuteries de lecture peuvent être particulièrement utiles pour certains utilisateurs qui, par exemple, s’endorment en regardant des séries ou des films. C’est actuellement un fonctionnalité relativement populaire sur d’autres types de lecteurs tels que les lecteurs de musique, de podcast ou de livres audio. Nous verrons à quel point il est également utile en vidéo.

Une plateforme en constante évolution

Pour le moment la fonctionnalité n’est apparu qu’à certains utilisateurs de l’application Android. S’il est assez populaire et que Netflix le trouve utile, ils l’ajouteront probablement à d’autres plates-formes. C’est typique de Netflix, expérimentez les fonctionnalités de votre application pour Android et de là, exportez-les vers d’autres appareils tels que iOS, les téléviseurs ou le Web.

Le plus grand exemple de ceci est lorsque Netflix a commencé à expérimenter l’idée de lire des séries et des films à une vitesse plus (ou moins). Selon Netflix, la fonctionnalité a été bien accueillie par les utilisateurs, ils l’ont donc finalement introduite pour tous les utilisateurs et il est très facile de la configurer.

La plate-forme de streaming propose une multitude d’astuces, de catégories cachées et de fonctions de personnalisation telles que « continuer à regarder » ou la lecture aléatoire. Netflix devient lentement un géant, et pas seulement à cause de son catalogue.

Via | Le bord