Netflix teste la fonctionnalité «  Play Something  » pour les utilisateurs d’Android dans le monde: rapport

Netflix a récemment introduit le bouton Play Something pour aider les personnes indécises à obtenir quelque chose à regarder à la télévision. La fonctionnalité utile est désormais disponible pour la version mobile de la plate-forme, à commencer par les utilisateurs d’Android. La plate-forme de streaming vidéo teste la fonctionnalité Play Something pour les utilisateurs d’Android dans le monde entier. Cette option sera disponible dans les profils Adulte et Enfants. Le bouton a été repéré par Engadget sur l’application Android.

Si vous êtes sur Netflix et incapable de décider du film ou de l’émission que vous souhaitez regarder, appuyer sur l’option mettra en jeu les algorithmes de la plate-forme OTT et vous vous retrouverez avec un certain nombre de choix.

Les options peuvent inclure quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous avez déjà regardé. Il pourrait y avoir une suggestion pour quelque chose de similaire à avoir regardé auparavant. Vous pouvez choisir celui que vous aimez et commencer à regarder. Si vous n’aimez pas les options, vous pouvez sélectionner le bouton Play Something Else pour en savoir plus.

On ne sait pas quand la fonctionnalité atteindra un public plus large. De plus, sa disponibilité pour les utilisateurs iOS reste également inconnue.

Dans l’actualité connexe, Netflix devrait bientôt s’aventurer dans le jeu et permettre aux gens de télécharger des jeux, puis de jouer. Les jeux peuvent provenir de tiers ou être inspirés de Netflix Originals. Il s’agira de tirer profit du segment croissant du jeu et de rivaliser avec des joueurs comme Apple Arcade, Google Stadia, et plus.

