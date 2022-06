Netflix teste déjà une méthode pour empêcher les gens de partager un compte : les résultats sont catastrophiques

in

Netflix prévoit d’essayer de mettre fin aux comptes partagés ne fonctionne pas comme il se doit : de nombreux utilisateurs annulent leurs abonnements.

Dans le cadre de sa croisade particulière contre les utilisateurs qui partager leurs comptes avec des amis, de la famille ou même des inconnusNetflix a lancé une initiative par laquelle il entendait mettre un terme à ces techniques, ou, à tout le moins, en tirer un rendement économique en obligeant les utilisateurs à payer un supplément pour chaque membre utilisant un compte en dehors de la résidence du titulaire du compte.

Mais la vérité est que le méthode utilisée par Netflix essayer de réduire le nombre de comptes partagés est un désastre. Ceci est indiqué depuis le portail Reste du mondeoù ils expliquent que l’expérience menée dans certaines régions d’Amérique centrale et du Sud ne fonctionne pas comme prévu par Netflix.

Les utilisateurs de Netflix préfèrent se désabonner plutôt que de payer plus pour partager leurs comptes

Le portail susmentionné a contacté plusieurs utilisateurs netflix au Pérou, l’un des pays où l’entreprise a commencé à tester ses méthodes pour réduire le nombre de comptes partagés.

Certains d’entre eux ont décidé annuler complètement votre abonnement Netflix au moment où ils ont été demandés payer plus pour chaque membre externe associé au compte.

D’autres ont eu plus de chance : ils ont pu continuer à partager leurs comptes sans avoir à débourser plus pour leur abonnement. Ils n’ont même pas reçu d’avis indiquant l’entrée en vigueur de ces nouvelles politiques.

Certains employés de Netflix ne semblent pas non plus entièrement satisfaits de cette décision. Un employé cité par reste du monde il est dit partager votre compte avec d’autres personneset prétend avoir dit aux utilisateurs que ils peuvent continuer à le faire sans avoir à payer de supplémenten entrant simplement un code de vérification.

Bien que des tests aient lieu dans un très petit nombre de pays, ces premiers résultats devraient indiquer clairement à Netflix que la grande majorité de vos clients ne sont pas disposés à payer plus pour partager vos comptes avec d’autres personnes. A cela il faut ajouter le perte de qualité notable des séries et films présents au catalogue allégués par certains des abonnés concernés par les mesures. Le résultat? Une dissolution plus que probable d’une partie importante de la base d’utilisateurs de Netflix

