Netflix télécharge désormais automatiquement les séries et les films que vous pourriez aimer

Vous pouvez maintenant laisser Netflix choisir votre prochaine série préférée. C’est ainsi que fonctionnent les « Téléchargements pour vous ».

Trois ans se sont écoulés depuis que Netflix a introduit des «téléchargements intelligents» dans ses applications. Grâce à cette fonction, la plateforme a pu télécharger automatiquement les prochains épisodes de notre série préférée, afin qu’ils soient disponibles à tout moment, n’importe où. Désormais, la plateforme a décidé de pousser encore plus loin cette fonctionnalité avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Téléchargements pour vous ».

Ce nouvel outil, déjà disponible, aidera les millions d’utilisateurs de Netflix dans le monde à découvrez votre nouvelle série préférée, via des téléchargements automatiques de séries qui, basé sur nos goûts et nos habitudes au sein de la plateforme, ils pourraient nous intéresser.

Voici comment fonctionnent les « Téléchargements pour vous » de Netflix

Une fois la fonction disponible et que l’utilisateur a décidé de l’activer, il sera possible choisissez la quantité de stockage de l’appareil qui sera dédié au téléchargement d’épisodes de séries ou de films. Vous pouvez choisir entre 1, 3 ou 5 Go.

Ainsi, Les téléchargements commenceront la prochaine fois que l’appareil sera connecté à un réseau Wi-Fi.

Netflix affirme que contenu téléchargé Il sera extrait des recommandations générées par le service lui-même en fonction de nos habitudes de visionnage. Généralement, le premiers chapitres d’une série, de quoi décider si cela nous intéresse vraiment et si nous voulons continuer à le voir, ou si au contraire nous préférons voir autre chose.

Bien sûr, ce sera possible supprimer les téléchargements à tout moment pour libérer de l’espace. Il convient également de mentionner que certaines séries et certains films ne peuvent pas être téléchargés en raison de restrictions de licence.

Comment activer les « Téléchargements pour vous » dans l’application Netflix

Les « Téléchargements pour vous » de Netflix peuvent être activés à l’adresse la version de l’application Netflix pour Android. Plus tard, ils arriveront sur iOS via une mise à jour de l’application.

Pour activer cet outil, il vous suffit de suivre ces étapes:

Dans l’onglet Téléchargements de l’application Netflix, activez l’option Téléchargements pour vous. Choisissez la quantité de contenu que vous souhaitez télécharger sur l’appareil –1, 3 ou 5 Go– et appuyez sur Activer. Plus vous allouez d’espace, plus Netflix téléchargera de recommandations pour vous.

