Netflix taquine Stranger Things News avec un compte à rebours mystérieux : « Il est presque temps »

Fans de Choses étranges ont reçu l’espoir aujourd’hui que la bande-annonce complète très attendue de la prochaine avant-dernière quatrième saison de la populaire émission d’horreur de science-fiction arrivera à 10 h 00 HNE le 12 avril. La page YouTube officielle a commencé à diffuser une vidéo en direct de Santa Monica, en Californie, où une réplique de l’horloge grand-père vue dans la Creel House au cours de la nouvelle saison a été installée dans la rue. Avec l’horloge, il semble y avoir des acteurs en blouse de laboratoire, observant et prenant des notes sur les actions étranges de l’horloge, qui incluent des problèmes fréquents et le tabagisme.

Choses étranges débutera sa quatrième saison le mois prochain, et il y a beaucoup de battage médiatique et d’attente autour des nouveaux épisodes. Avec une promesse des créateurs The Duffer Brothers que la nouvelle saison sera la plus importante à ce jour, les épisodes seront divisés en deux parties; les premiers débuts le 27 mai, suivis de la seconde moitié de la saison le 1er juillet. L’annonce originale des dates de première de la quatrième saison a été faite en février, et depuis lors, les fans surveillent les signes d’une nouvelle bande-annonce plus longue enfin en arrivant.

Jusqu’à présent, Netflix a taquiné l’émission sur leurs comptes de médias sociaux, partageant entre autres des récapitulatifs, des profils de personnages et des illustrations de fans. Bien que tout cela soit formidable pour ceux qui ont besoin de ce petit rappel, il y a presque autant de personnes qui veulent juste voir la bande-annonce qu’il y a actuellement de traque Marvel pour publier des images de Thor : Amour et tonnerre. Le dernier coup publicitaire de Netflix a maintenant donné l’espoir que cette bande-annonce est imminente, comme si ce n’était pas le cas, il y aurait beaucoup de gens déçus à 10 heures du matin. demain.

Stranger Things se dirige vers sa dernière saison, ce qui pourrait conduire à de mauvais moments pour certains résidents de Hawkins





Alors que la série se dirige maintenant vers sa conclusion avec sa cinquième saison, et taquine des moments émouvants à venir pour les personnages que les fans ont appris à aimer, il y a une question de savoir si tout le monde survivra à la nouvelle saison. Alors que l’on pensait que Jim Hopper avait péri lors de la finale de la troisième saison, nous savons maintenant que ce n’était pas le cas, mais Choses étranges ne s’est pas toujours déroulé de manière heureuse, donc la fin pourrait être la nuit pour un ou plusieurs acteurs principaux cette saison.

Cependant, les Duffer Brothers ont clairement indiqué que si le spectacle principal atteint son apogée, il y a encore beaucoup d’autres histoires à raconter dans le Choses étranges univers. Ils ont dit: «Il y a encore beaucoup d’autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Choses étranges; de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus. Mais d’abord, nous espérons que vous resterez avec nous alors que nous terminons cette histoire d’une fille puissante nommée Eleven et de ses amis courageux, d’un chef de police brisé et d’une mère féroce, d’une petite ville appelée Hawkins et d’une dimension alternative connue uniquement sous le nom de Upside Vers le bas. Comme toujours, nous vous sommes reconnaissants de votre patience et de votre soutien.





