Netflix taquine les images de The Witcher arrivant vendredi

Fans de Le sorceleur attendaient avec impatience une annonce lors de la Nexflix Geeked Week et aujourd’hui, ils en ont reçu une… en quelque sorte. Alors que tout le monde sait que le tournage de la nouvelle saison de la série fantastique s’est terminé en mars et que la nouvelle saison devrait être diffusée au cours du quatrième trimestre de 2021, beaucoup espéraient une date de sortie exacte et au moins les séquences obligatoires en coulisses. Aujourd’hui, une seule image suggère que des informations sur la série arrivent… vendredi.

Netflix est actuellement en plein milieu de son événement Geeked Week, qui a vu de nombreuses annonces, vidéos et plus encore publiées sur certaines des plus grandes émissions et franchises du streamer, mais jusqu’à présent, il n’y avait eu aucun mot sur Le sorceleur. Cependant, aujourd’hui, le compte Twitter officiel de Witcher a publié une image d’une affiche stylisée avec la date du vendredi 11 juin écrite en bas et taguée dans la poignée Geeked de Netflix. Cela a conduit les fans à espérer qu’ils en sauront non seulement plus sur la saison 2 de The Witcher, mais aussi sur les retombées telles que Le sorceleur : Origine du sang, qui ont été un peu taquinés mais sans plus.

Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de The Witcher avec @NetflixGeeked ????⚔️ À vendredi. #GeekedWeekpic.twitter.com/sNfdoIOmLE – Le sorceleur (@witchernetflix) 8 juin 2021

De nombreux fans de la série n’ont pas tardé à sauter sur le tweet, demandant à quoi ils pouvaient s’attendre, si leur personnage préféré allait figurer parmi les séquences diffusées, et plus encore. Vous pouvez consulter certains des commentaires ci-dessous.

Des indices sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ? – alek, communications ouvertes (@bigfutjeril) 8 juin 2021

VOUS feriez mieux de nous montrer PHILIPPA OU JE JURE À DIEU- pic.twitter.com/Y0VvainShq — Tibo ???? (@freedoughnut) 8 juin 2021

Pouvez-vous nous montrer quelque chose sur Rience ?! ???? pic.twitter.com/jlLZKNITUj — Hache ???????? (@alejandraaaaa5) 8 juin 2021

Cela signifie que nous pourrions obtenir une remorque? – Temple Callum (@CallumTemple) 8 juin 2021

Le sorceleur est l’une des séries qui devrait recevoir une mise à jour cette semaine dans le cadre de l’événement en ligne de Netflix, mais compte tenu du battage médiatique qui l’entoure, il ne faisait aucun doute qu’ils allaient faire attendre les fans le plus longtemps possible avant de faire leur révélation. Avec des mentions déjà données au prochain Marchand de sable adaptation, ainsi que la saison mise à jour sur Serrure & Clé, Ombre et os et L’Académie des Parapluies, c’est maintenant Le sorceleur que tout le monde attend avec impatience.

Le sorceleur La série est basée sur les livres de l’auteur polonais Andrej Sapkowski et a commencé sur Netflix en décembre 2019. La première saison, qui a duré huit épisodes, était basée sur les livres spécifiques. Le dernier souhait et Épée du destin, qui sont deux recueils de courts métrages de fiction qui agissent comme une préquelle à l’histoire principale. La deuxième saison, qui comprendra également huit épisodes, a reçu le feu vert peu de temps après, le tournage ayant lieu dès que possible après l’arrêt de la pandémie.

Comme nous savons que la production est terminée et que la post-production est également presque terminée, il ne serait pas trop difficile de s’attendre à une sorte de bande-annonce vendredi, ou peut-être que cela pousse trop loin. Avec ce genre d’événements, on s’attend toujours à une grande arrivée, et sans mise à jour depuis si longtemps, ce serait certainement un excellent moyen de mettre fin à l’événement Geeked Week. En attendant, l’événement se poursuit avec beaucoup de choses à attendre encore dans les prochains jours. Surveillez les mises à jour dès qu’elles sont disponibles.

Sujets : Le sorceleur, Netflix